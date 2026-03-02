الصحة العالمية: إخلاء مستشفى في طهران بعد انفجارات بموقع قريب

2دقائق

جنيف 2 مارس آذار (رويترز) – أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين إخلاء مستشفى في العاصمة الإيرانية طهران بعد وقوع انفجارات في مكان قريب، وقالت إنها تعمل على التحقق من تقارير تفيد بتعرض ثلاثة مراكز طبية أخرى في البلاد للقصف منذ بدء الحرب الجوية الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير شباط.

وقال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية “ما بلغنا هو أن المرضى نقلوا بسبب انفجارات في مواقع قريبة تسببت في أضرار للمستشفى”، في إشارة إلى مستشفى غاندي في طهران.

وقال شهود لرويترز في أول مارس آذار إن المستشفى تعرض لضربات جوية إسرائيلية.

وأضاف المتحدث باسم المنظمة أنها تعمل على التحقق من تقارير تشير إلى أضرار لحقت بمستشفى مطهري في طهران ومراكز طوارئ طبية في سراب شمال غرب إيران ومركز آخر في همدان غرب البلاد.

ولدى منظمة الصحة العالمية مكتب في إيران، وتعمل مع الحكومة في حالات الطوارئ الصحية ومكافحة الأمراض. وتسعى المنظمة إلى التحقق من الهجمات على الأنظمة الصحية في أنحاء العالم، دون تحديد أي جهة مسؤولة عنها.

قال علي بحريني سفير إيران لدى الأمم المتحدة في جنيف في خطاب ألقاه أمام مجلس حقوق الإنسان اليوم الاثنين، إن المستشفيات تعرضت “لهجمات عشوائية”، دون تقديم تفاصيل.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم)