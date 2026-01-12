الصومال يلغي كل الاتفاقيات مع الإمارات ويتهمها بتقويض سيادته الوطنية

مقديشو 12 يناير كانون الثاني (رويترز) – قالت الحكومة الصومالية اليوم الاثنين إنها ستلغي كل الاتفاقيات مع الإمارات، ومن بينها اتفاقيات الموانئ والدفاع والتعاون الأمني، واتهمت الدولة الخليجية بتقويض سيادتها الوطنية.

وأضاف مجلس الوزراء الصومالي في بيان “يأتي هذا القرار استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي”.

وجاء في البيان أن القرار يسري على “على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو… واتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية”.

ولم ترد وزارة الخارجية الإماراتية حتى الآن على طلب للتعليق.

وفتح الصومال، الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، تحقيقا الأسبوع الماضي بعدما قال التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن إن الإمارات هربت زعيما انفصاليا من اليمن عبره. وقال حينها إن هذا الادعاء إذا ثبتت صحته سيمثل انتهاكا خطيرا لسيادته.

وعززت الإمارات علاقاتها الاقتصادية والأمنية مع منطقة أرض الصومال الانفصالية.

والسبب الرئيسي لهذه الاستراتيجية هو استثمار شركة موانئ دبي العالمية 442 مليون دولار في تطوير وتشغيل ميناء بربرة في أرض الصومال.

وأحجمت الشركة عن التعليق على بيان الحكومة الصومالية.

ونقل أكسيوس في تقريرعن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن إسرائيل أصبحت الشهر الماضي أول دولة تعترف رسميا باستقلال أرض الصومال، وهو إنجاز دبلوماسي سهلته أبوظبي.

وأكد مجلس الوزراء الصومالي أن البلاد لا تزال منفتحة على “التعاون الدولي القائم على الاحترام المتبادل والاعتراف بسيادة الصومال واستقلاله”.

(تغطية صحفية عبدي شيخ – إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة )