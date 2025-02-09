الصين تعتزم خفض دعم الطاقة المتجددة

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أعلنت لجنة التخطيط الاقتصادي الصينية الأحد أنها تعتزم خفض دعم الطاقة المتجددة في إطار إصلاحات تهدف إلى فتح القطاع المزدهر أمام الأسواق.

وسعت الصين في السنوات الأخيرة إلى تقليص الدعم الحكومي لشركات الطاقة المتجددة مع نمو القطاع.

وتجاوزت الهدف المتمثل في إنتاج ما لا يقل عن 1200 غيغاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول عام 2030.

وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في بيان إن مشاريع الطاقة النظيفة الجديدة المكتملة بعد الأول من حزيران/يونيو سيتعين عليها بيع الكهرباء بأسعار السوق بدلا من التعريفات التفضيلية المستخدمة سابقا لدعم التحول في مجال الطاقة.

وحثّت اللجنة منتجي الطاقة على “تعزيز مشاركة الطاقة النظيفة في معاملات السوق”.

وشجعت “مزودي الكهرباء والمشترين على توقيع اتفاقيات شراء متعددة السنوات وإدارة مخاطر السوق بطريقة وقائية”.

في الفترة بين عامي 2011 و2022، استثمرت الصين أكثر من 50 مليار دولار في بناء قدرات جديدة لتوليد الطاقة الشمسية، وفق وكالة الطاقة الدولية.

وطبقت بكين سلسلة من التدابير على مدى العقد الماضي بهدف إلغاء الدعم العام عن مزودي الطاقة المتجددة. وأوقفت السلطات دعم محطات الطاقة الشمسية الجديدة ومشاريع الرياح البرية في عام 2021.

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