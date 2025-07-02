The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

الصين تعلن أن رئيس وزرائها سيزور البرازيل ومصر الأسبوع المقبل

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أعلنت الخارجية الصينية الأربعاء بأن رئيس الوزراء لي تشيانغ سيزور البرازيل لحضور قمة مجموعة “بريكس” قبل أن يتوجّه إلى مصر الأسبوع المقبل.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية في بيان إن “لي تشيانغ سيحضر قمة بريكس الـ17 في ريو دي جانيرو في البرازيل تلبية للدعوة التي تلقاها من الخامس حتى الثامن من تموز/يوليو”.

وتشيد كل من بكين وموسكو بمجموعة “بريكس” على اعتبارها قوة موازية لما تعتبرانه هيمنة الغرب في الساحة الدولية.

ويتعهّد أعضاء “بريكس” التي استمدت اسمها من الأعضاء المؤسسين (البرازيل وروسيا والهند والصين) تعزيز التجارة والتعاون، رغم أنهم غير مرتبطين باتفاق تجاري.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ إن “آلية بريكس للتعاون واحدة من أهم منصات التضامن والتعاون في أوساط الأسواق الناشئة والبلدان النامية في عالم اليوم”.

وأضافت بأنها “قوة أساسية من أجل الترويج لعالم متعدد الأقطاب أكثر مساواة ونظاما وعولمة اقتصادية شاملة للجميع ومفيدة”.

لكن الكرملين أعلن الأسبوع الماضي بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يتوجّه إلى البرازيل لحضور القمة بسبب مذكرة التوقيف الصادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية.

وبعد البرازيل، سيقوم رئيس الوزراء الصيني بـ”زيارة رسمية إلى مصر من التاسع حتى العاشر من تموز/يوليو”.

سعت بكين لتقديم نفسها على أنها وسيط في الشرق الأوسط إذ سهّلت التقارب في 2023 بين السعودية وإيران بينما تصوّر نفسها على أنها لاعب محايد أكثر من الولايات المتحدة في ما يتعلق بالنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقالت ماو إن “رئيس الوزراء لي تشيانغ سيتبادل خلال الزيارة وجهات النظر بشكل معمّق مع القادة المصريين في ما يتعلق بتطوير العلاقات بين الصين ومصر وتعميق التعاون المفيد للطرفين والقضايا ذات الاهتمام المشترك”.

بور-اهو/لين/كام

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
54 إعجاب
57 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: دوريان بوركهالتر

أي مستقبل ينتظر القطاع الإنساني في ظل تقلص الدعم الدولي؟

أقدمت عدة دول – من بينها الولايات المتحدة وسويسرا – على تقليص ميزانياتها المخصصة للمساعدات، مما أدخل القطاع الإنساني في أزمة وجودية. وفي ضوء هذا الوضع، ما السبل التي ينبغي للعاملين والعاملات في المجال الإنساني استكشافها؟ رأيك يهمّنا!

شارك في الحوار
18 إعجاب
15 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: يينغ زانغ

مع ظهور تحالفات سياسية واقتصادية جديدة، ما هي الخطط التي يجب أن تتبناها دولة صغيرة مثل سويسرا؟

ديناميكيات الكتل السياسية الدولية أصبحت أكثر تقلبًا من أي وقت مضى، وأصبح التنقل بينها أكثر تعقيدًا.

شارك في الحوار
1 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية