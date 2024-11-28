الصين تعلن تعليق مهام مسؤول عسكري رفيع وتفتح تحقيقا بشأنه

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أعلنت الصين الخميس تعليق مهام مسؤول عسكري رفيع بسبب “انتهاكات خطيرة للنظام”، في إطار حملة واسعة النطاق ضد الفساد في صفوف الجيش.

وأفاد الناطق باسم وزارة الدفاع الصينية وو شيان الصحافيين بأن الحزب الشيوعي الصيني الحاكم “قرر تعليق مهام مياو هوا بانتظار التحقيق”.

ولم يقدم أي تفاصيل إضافية عن التهم التي يواجهها الأميرال مياو، العضو في اللجنة العسكرية المركزية النافذة في بكين.

لكن تهمة ارتكاب “انتهاكات خطير للنظام” تدل في الصين عادة على الفساد.

كان مياو عضوا في اللجنة العسكرية المركزية الصينية إلى جانب خمس شخصيات أخرى بينها الرئيس شي جينبينغ الذي يشرف على اللجنة.

وترأس إدارة العمل السياسي في اللجنة العسكرية المركزية، وهو المنصب الأهم فيها.

ووصف لايل موريس، وهو باحث في منظمة “آسيا سوسايتي”، مياو بأنه “حليف وثيق” لشي و”محاور موثوق به” بين الجيش والحزب الشيوعي.

عززت بكين حملتها ضد الفساد في القوات المسلحة على مدى العام الماضي، وقد أمر شي هذا الشهر الجيش بالقضاء على الفساد وتعزيز “استعداده للحرب”.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء نقلا عن مسؤولين أميركيين هذا العام أن حملة مكافحة الفساد في الجيش مدفوعة جزئيا بالمخاوف من أنه قد يؤثر على قدرة الصين على شن حرب مستقبلا.

واعتبر أحد الخبراء في تصريح لوكالة فرانس برس أن تنحية مياو تكشف عن “استمرار قضايا الفساد والانضباط في جميع أركان جيش التحرير الشعبي الصيني، رغم الجهود الحثيثة التي بذلها شي”.

وقال تشونغ جا إيان، أستاذ العلوم السياسية في جامعة سنغافورة الوطنية، إن التحقيق في قضية مياو “يتماشى مع التدقيق الإضافي الذي يفرضه شي على القوات المسلحة”.

وقال ديلان لوه، الأستاذ المساعد في جامعة نانيانغ التكنولوجية في سنغافورة، “أعتقد أن حقيقة أن هذه التحقيقات لا تزال تُجرى بشكل مكشوف وعلني إلى حد ما رغم تأثيراتها الواضحة على السمعة، تُظهر عزم شي على معالجة المشكلة ومحاولة استئصالها”.

– تعميق الحملة –

في المؤتمر الصحافي ذاته، نفى الناطق باسم وزارة الدفاع الصينية تقارير عن التحقيق مع وزير الدفاع دونغ جون بتهمة الفساد.

وقال وو “إن التقارير المذكورة هي مجرد افتراءات”.

وأضاف أن “مروجي الشائعات يتصرفون بسوء نية. والصين تعرب عن استيائها الشديد من مثل هذا السلوك المشين”.

تم تعيين دونغ، القائد السابق للبحرية، وزيرا للدفاع في كانون الأول/ديسمبر بعد الإقالة المفاجئة لسلفه لي شانغفو بعد سبعة أشهر فقط من توليه المنصب.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن لي طُرد لاحقا من الحزب الشيوعي بسبب جرائم من بينها الرشوة. ولم يظهر علنا منذ ذلك الحين.

كما تم طرد سلفه وي فينغهي من الحزب وتمت إحالته إلى النيابة العامة بتهمة الفساد.

وتعرضت قوة الصواريخ المحاطة بالسرية والتي تشرف على ترسانة الصين الضخمة من الصواريخ الاستراتيجية التقليدية والنووية، لتدقيق استثنائي مكثف.

في تموز/يوليو، تم طرد المسؤول الرفيع في قوة الصواريخ سون جينمينغ من الحزب والتحقيق معه بتهمة الفساد.

كما أقيل ما لا يقل عن اثنين من الضباط رفيعي المستوى الآخرين المرتبطين بقوة الصواريخ، وهي وحدة جديدة نسبيا في الجيش الصيني، بتهمة الفساد.

وقال ألفريد وو، الأستاذ في كلية لي كوان يو للسياسة العامة في سنغافورة، لوكالة فرانس برس “سنرى المزيد من التحقيقات في (القوات المسلحة)، ولن ينتهي الأمر عند مياو هوا أو لي شانغفو”.

ميا-اهو/ح س/لين