الصين تفرض رسوما على منتجات الألبان الأوروبية

afp_tickers

2دقائق

أعلنت الصين الاثنين أنها ستفرض رسوما موقتة على “بعض منتجات الألبان” المستوردة من الاتحاد الأوروبي، في أحدث فصول نزاع تجاري يمتد من الأغذية إلى المركبات الكهربائية.

وستدخل الرسوم التي تراوح بين 21,9 و42,7 في المئة، حيز التنفيذ الثلاثاء، وهي تطال مجموعة من المنتجات تشمل الأجبان الطازجة والمصنّعة، والجبن الأزرق، وبعض أنواع الحليب والقشدة وغيرها، وفق ما أعلنت وزارة التجارة في بكين في بيان.

وكانت السلطات الصينية قد فتحت في آب/أغسطس 2024، تحقيقا لمكافحة الدعم بناء لطلب من جمعية الألبان الصينية.

وبينما من المقرر أن يختتم التحقيق في شباط/فبراير، قالت وزارة التجارة إن النتائج الأولية ربطت بين الإعانات التي يمنحها الاتحاد الأوروبي، و”ضرر جسيم” يلحق بصناعة الألبان المحلية.

وتأتي الرسوم على منتجات الألبان بعد أسبوع من إعلان بكين فرض رسوم مكافحة إغراق على واردات لحم الخنزير من الاتحاد الأوروبي لمدة خمس سنوات.

وتسري تلك الرسوم منذ 17 كانون الأول/ديسمبر، وتراوح بين 4,9 و19,8 في المئة، بانخفاض عن الرسوم الموقتة التي راوحت بين 15,6 و62,4 في المئة، والتي تمّ تطبيقها منذ أيلول/سبتمبر.

ميا/كام/ناش