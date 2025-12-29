الصين تنوي إطلاق خطة عمل لعملتها الرقمية

afp_tickers

2دقائق

تنوي الصين في الأوّل من كانون الثاني/يناير إطلاق خطّة عمل لتعزيز إدارة عملتها الرقمية والعمليات الخاصة بها، بحسب ما أعلن أحد نواب حاكم المصرف المركزي الاثنين.

وكتب لو لي نائب حاكم مصرف الشعب الصيني في مقال نشر في صحيفة “فاينانشل نيوز” التابعة للبنك المركزي أن “مستقبل اليوان الرقمي سيكون قائما على مدفوعات رقمية حديثة ووسائل تداول وإصدار ضمن النظام المالي”.

وتقضي الخطوات التالية بإطلاق ترتيبات لـ”جيل جديد” من اليوان الرقمي في الأوّل من كانون الثاني/يناير تتضمّن “إطارا للتقييم ونظاما للإدارة وآلية تشغيل ومنظومة متكاملة”.

وتنصّ خطّة العمل على دفع البنوك فوائد على أرصدة العملاء باليوان الرقمي، في خطوة من شأنها أن تحفّز اعتماد العملة على نطاق أوسع.

كما تتضمّن الخطّة مقترحا لإقامة مركز عمليات دولي لليوان الرقمي في شنغهاي، وفق ما جاء في المقال.

منذ سنوات، تعكف السلطات المالية حول العالم على استكشاف سبل لرقمنة العملات، بدفع من المدفوعات الإلكترونية خصوصا خلال جائحة كوفيد-19 وفي ظلّ تنامي شعبية العملات المشفّرة، وعلى رأسها بيتكوين.

ويعمل مصرف الصين المركزي على عملة رقمية منذ 2014 وهو قد جرّب استخدام اليوان الرقمي في سياق عدّة مشاريع.

ويلجأ المستهلكون في البلد إلى الدفع عبر الإنترنت على نطاق واسع، لكن من شأن العملية الرقمية أن تتيح للبنك المركزي بدلا من شركات التكنولوجيا العملاقة مزيدا من الوصول إلى البيانات والتحكّم بالمدفوعات.

بفس/م ن/خلص