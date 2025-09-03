الصين سجّلت الصيف الأكثر حرا على الإطلاق في 2025 (الأرصاد)

afp_tickers

2دقائق

شهدت الصين هذا العام الصيف الأكثر حرا على الإطلاق منذ بدء تسجيل البيانات، بحسب ما أفادت إدارة الأرصاد الجوية، في وقت تتواصل موجات الحر في جنوب البلاد.

وقالت “إدارة الأرصاد الجوية الصينية” في منشور على الشبكات الاجتماعية ليل الاثنين “من حزيران/يونيو حتى آب/اغسطس هذا العام، شهدت أجزاء كبيرة من الصين حرّا شديدا مع وصول معدل درجات الحرارة إلى 22,31 درجة مئوية” لتسجّل بذلك “الصيف الأكثر حرا على الإطلاق”.

حذّرت السلطات في تموز/يوليو من المخاطر الصحية المرتبطة بالحر في أجزاء كبيرة من شرق الصين مع وصول درجات الحرارة في العاصمة بكين إلى نحو 40 درجة مئوية في حزيران/يونيو.

وأعلن مسؤولو الأرصاد في كل من اليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة في وقت سابق هذا الأسبوع معدلات درجات حرارة قياسية خلال الصيف.

وتؤدي انبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة الناجمة عن الأنشطة البشرية إلى موجات حر أطول وأكثر تكرارا وحدة.

وتعد الصين أكبر مصدر في العالم لثاني أكسيد الكربون رغم تعهدها بأن تصل انبعاثاتها ذروتها بحلول أواخر العقد الحالي وإلى صافي صفر بحلول العام 2060.

كما برزت القوة الاقتصادية كدولة رائدة عالميا في مجال الطاقة المتجددة في السنوات الأخيرة في وقت تسعى للانتقال باقتصادها بعيدا عن استهلاك الفحم المتسبب بالتلوث الشديد.

تج/لين/دص