الطاقة الشمسية تحدّ من صدمة أسعار الطاقة في باكستان

أتاح انتشار الطاقة الشمسية في باكستان تخفيف وطأة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد، رغم القلق حول إمدادات الوقود وارتفاع أسعارها.

وأظهرت دراسة نُشرت الشهر الماضي أن توسع هذا البلد في استخدام الطاقة الشمسية منذ عام 2018، وفّر عليه، حتى شباط/فبراير الماضي، واردات من النفط والغاز تزيد قيمتها على 12 مليار دولار.

ويمكن لباكستان أن توفّر 6,3 مليارات دولار إضافية بحلول نهاية العام 2026، وفقا لمنظمة “رينيوابلز فرست” ومركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف.

في الأزقة المزدحمة في مدينة لاهور في شمال شرق باكستان، كان التاجر أفتاب أحمد (49 عاما) يتسوّق لشراء ألواح شمسية لمنزله.

وقال أحمد لوكالة فرانس برس “الوقود أصبح خارج متناول المواطن العادي” الذي “لم يعد قادرا على تحمّل كلفة الوقود لدراجة نارية أو سيارة. كما تؤثر أسعار الوقود على فواتير الكهرباء (…) إذا انتقلنا إلى الطاقة الشمسية، يمكن تحقيق بعض التوفير على الأقل من جهة واحدة”.

وكانت الحكومة الباكستانية أعلنت زيادة صادمة بنسبة 42,7 في المئة على سعر البنزين، و54,9 في المئة على سعر الديزل، ما أدى إلى خروج احتجاجات، وظهور طوابير أمام محطات الوقود. لكن الحكومة أعلنت بعد ذلك عن نقل عام مجاني لمدة شهر في المرافق الحكومية.

– طفرة –

تنتشر الألواح الشمسية فوق أسطح المنازل في جميع أنحاء باكستان، ما يساهم في توفير الكهرباء من دون انقطاع، ويجنّب الناس الانقطاعات الطويلة في الشبكة، خصوصا عندما ترتفع درجات الحرارة.

ووفقاً لمحللة الطاقة في “رينيوابلز فرست” نابية عمران، فإن الطاقة الشمسية ساعدت أيضا في تخفيف العبء الناتج عن اضطرابات الشحن في الخليج.

وتوضح “لو أنّنا لم نعتمد الطاقة الشمسية منذ البداية بهذا القدْر، لكانت الآثار على قطاع الكهرباء أسوأ بكثير”.

لكن ازدهار الطاقة الشمسية في باكستان لا يعني أنها محصّنة ضدّ نقص الإمدادات الذي ضرب دولا عدة في آسيا.

ففي الشهر الماضي، فرضت الحكومة إجراءات تقشفية؛ إذ خُفّض أسبوع العمل لموظفي القطاع العام إلى أربعة أيام، وأُغلقت المدارس. كما جرى تقليص عدد ملاعب بطولة الدوري الباكستاني للكريكيت من ستة إلى اثنين، ومنع حضور الجماهير، بهدف توفير الوقود.

لكن الطاقة الشمسية جعلت العمل من المنزل أكثر قابلية للتطبيق وأقل كلفة بالنسبة إلى الباكستانيين، لأنها تقلّل الاعتماد على شبكة الكهرباء والغاز المستورد.

وجاء هذا التوسع مدفوعا إلى حد كبير بقوى السوق، وهو ما وصفته الدراسة بأنه “واحدة من أسرع التحوّلات في الطاقة بقيادة المستهلكين على الإطلاق”.

على عكس الاقتصادات الغربية، لم تفرض باكستان رسوما جمركية على التكنولوجيا الشمسية الصينية منذ عام 2013 وحتى العام الماضي. ونتيجة لذلك، قفزت الواردات من 1 غيغاواط في العام 2018 إلى 51 غيغاواط في مطلع هذا العام.

كما أن ارتفاع أسعار النفط والغاز بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022، دفع المستهلكين إلى البحث عن بدائل، إلى جانب الزيادات الكبيرة في التعرفة المحلية للطاقة.

وبين العامين 2022 و2024، شهدت باكستان انخفاضا بنسبة 40 في المئة في واردات النفط والغاز، وفقا للدراسة.

– الأمن –

قدّرت الوكالة الدولية للطاقة أن أكثر من 40 مليون شخص من سكان باكستان البالغ عددهم أكثر من 240 مليونا لا يحصلون على الكهرباء.

ويعتقد منظور اشتياق الذي يبيع متجره في لاهور ألواحا شمسية ويقوم بتركيبها، أن جعل هذه التكنولوجيا في متناول الجميع يمكن أن يساعد في معالجة النقص.

ويقول “يجب أن تكون هناك خطة تشجّع كل أسرة على اعتماد الطاقة الشمسية. بهذه الطريقة سيحصل كل من الحكومة والجمهور على راحة وفوائد طويلة الأمد”.

وبالنسبة إلى نابية عمران، فقد أظهرت أزمة الخليج الحاجة إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز أمن الطاقة من خلال المصادر المتجددة. وتلفت إلى أن باكستان أنفقت نحو 11 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي على واردات الوقود الأحفوري خلال السنة المالية 2024.

وتقول “هذا مبلغ ضخم بالنسبة إلى بلد مثل باكستان، كان يمكن أن يُوجَّه إلى جوانب أخرى من التنمية”.

وتضيف أن الخطوة الأساسية الآن هي تعزيز استخدام أنظمة تخزين الطاقة الشمسية بالبطاريات لمنع اللجوء إلى محطات الطاقة الحرارية التي تعمل بالوقود الأحفوري لتأمين الكهرباء خلال ساعات الذروة.

كما تشدّد على ضرورة أن يَنظر صانعو السياسات إلى قطاع النقل للحدّ من تعرّضه لصدمات أسعار الوقود العالمية، وخفض الانبعاثات من خلال مبادرات مثل المركبات الكهربائية.

