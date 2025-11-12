القضاء الأسترالي يمنع روسيا من بناء سفارة جديدة قرب البرلمان

خسرت الحكومة الروسية قضيتها في المحكمة العليا الأسترالية الأربعاء بشأن مسعاها لبناء سفارة جديدة على مسافة أقل من كيلومتر من البرلمان الأسترالي.

وتستأجر روسيا منذ 2008 من وكالة تابعة للحكومة الفدرالية الأسترالية أرضا تبعد نحو 400 متر عن البرلمان في كانبيرا وقد حصلت في العام 2011 على رخصة بناء لسفارتها الجديدة.

وفي آب/اغسطس 2022، حاولت الحكومة الأسترالية إلغاء العقد لعدم احترام بعض بنود رخصة البناء إلا ان القضاء الفدرالي ألغى هذا القرار في العام 2023.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي وقتها “تلقت الحكومة نصيحة أمنية واضحة بشأن المخاطر التي يشكلها وجود روسي جديد على هذه المسافة القريبة من البرلمان”.

وأثار هذا القرار معركة قانونية بين البلدين، فيما يقول المحامون الذين يمثلون موسكو إن القانون غير دستوري.

وأيّدت المحكمة العليا الأربعاء صلاحية القانون، لكنها قضت أيضا بوجوب دفع الحكومة الأسترالية تعويضات لروسيا.

وبعد إقرار القانون عام 2023، احتل دبلوماسي مجهول الهوية الأرض التي كان من المقرر أن تقام عليها السفارة، ما أحبط محاولات أستراليا لاسترجاع الأرض بسرعة.

وشوهد الدبلوماسي الذي كان يستخدم سقيفة أمنية صغيرة وسط حطام البناء، وهو يدخن السجائر في درجات حرارة متجمدة لكنه يغادر المكان بعد أيام من صدور الحكم.

ليك/الح