The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

القطاع الخاص الأميركي شهد خسارة وظائف الشهر الماضي

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

خسر القطاع الخاص في الولايات المتحدة وظائف في أيلول/سبتمبر، بحسب ما أظهرت بيانات شركة “أيه دي بي” للرواتب الأربعاء، رغم ان المحللين توقعوا تحقيق نمو في التوظيف.

وأغلق القطاع الخاص 32 ألف وظيفة الشهر الماضي، مع تسجيل أكبر الخسائر في قطاعات مثل الترفيه والضيافة والخدمات المهنية والأنشطة المالية.

كما تراجع التوظيف في مجالات التجارة والنقل والمرافق والتصنيع، بحسب البيانات.

وأفادت كبيرة خبراء الاقتصاد لدى “أيه دي بي” نيلا رتشاردسون في بيان بأنه “رغم النمو الاقتصادي القوي الذي شهدناه في الربع الثاني، إلا أن بيانات هذا الشهر تثبت ما كنا نراه في سوق العمل، وهو أن أصحاب العمل في الولايات المتحدة يتوخون الحذر في التوظيف”.

وارتفعت الرواتب بنسبة 4,5 في المئة من عام الى آخر ولفتت “أيه دي بي” إلى أن هذا المعدل “لم يتغير كثيرا”.

وذكرت أن زيادات الرواتب بالنسبة الى من غيروا وظائفهم تراجعت إلى 6,6 في المئة في أيلول/سبتمبر مقارنة مع 7,1 في المئة في آب/اغسطس.

وجاء التراجع الإجمالي في الوظائف في وقت أجرت “أيه دي بي” تعديلا سنويا أوليا لأرقامها بناء على نتائج العام 2024 للإحصاءات الفصلية للتوظيف والأجور، على قولها.

وأدى ذلك، بحسب “أيه دي بي” إلى خسارة 43 ألف وظيفة في أيلول/سبتمبر مقارنة مع بيانات المعايير المسبقة.

وتخوّف صانعو السياسات الأميركية من الضعف في سوق التوظيف الرئيسية إذ خفض المصرف المركزي معدلات الفائدة للمرة الأولى في عام 2025 الشهر الماضي على خلفية المخاوف المرتبطة بالتوظيف.

لكن خبراء الاقتصاد نبهوا أيضا في الماضي إلى أن بيانات “أيه دي بي” قد تختلف عن الأرقام الرسمية.

بيس/لين/ب ق

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل تثقون بقدرة بلادكم على الصمود في وجه أعداء الديمقراطية؟

الديمقراطيات تواجه تحديات من الداخل والخارج. كيف تقيّمون مؤسسات بلدكم؟

شارك في الحوار
5 إعجاب
44 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
27 إعجاب
38 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
26 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية