القوات الإسرائيلية تدمّر 17 كاميرا مراقبة عائدة لمقر يونيفيل في جنوب لبنان (مصدر أممي)

دمّرت القوات الإسرائيلية 17 كاميرا مراقبة عائدة للمقر الرئيسي لقوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) في غضون 24 ساعة، وفق ما أفاد مصدر أمني في الأمم المتحدة وكالة فرانس برس السبت.

منذ بدء الحرب بين حزب الله وإسرائيل في الثاني من آذار/مارس، تحاصر النيران مقر ومواقع قوة حفظ السلام، مع شنّ حزب الله هجمات على مواقع وقوات اسرائيلية من جهة، وتوغل وحدات عسكرية إسرائيلية في بلدات حدودية، من جهة ثانية.

وقال المصدر متحفظا عن ذكر اسمه “دمّر الجيش الإسرائيلي منذ يوم أمس (الجمعة) 17 كاميرا تابعة للمقر العام لقوة يونيفيل” في بلدة الناقورة الساحلية.

وقالت المتحدثة باسم القوة الدولية كانديس أرديل لوكالة فرانس برس “تم تدمير الكاميرات باستخدام ما يشبه أشعة لايزر”.

واضافت أن “جنودا اسرائيليين موجودون في الناقورة، وعمدوا هذا الاسبوع الى عمليات هدم واسعة النطاق لمبان في البلدة”.

وفي وقت سابق، أبلغت أرديل فرانس برس أن جنود حفظ السلام عاينوا منذ مطلع الأسبوع “جنودا اسرائيليين ينفذون عمليات هدم واسعة النطاق” في الناقورة. وقالت إن تلك العمليات “لم تدمر منازل المدنيين ومتاجرهم فحسب، بل ألحق عصفها اضرارا بمقر قيادة يونيفيل”.

ونعت القوة الدولية في وقت سابق ثلاثة جنود اندونيسيين قضوا في حادثين منفصلين يومي الأحد والإثنين في جنوب لبنان. كما أعلنت الجمعة جرح ثلاثة جنود، إصابة اثنين منهم خطيرة، جراء “انفجار” داخل أحد مواقعها قرب بلدة العديسة، من دون أن تحدد مصدره.

واتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله بأنه “أطلق قذيفة صاروخية سقطت داخل موقع” يونيفيل.

وأعلن مكتب الأمم المتحدة في جاكرتا السبت أن الجنود الثلاثة المصابين اندونيسيون.

ونددت وزارة الخارجية الإندونيسية السبت بالانفجار. وقالت في بيان إن “تكرار مثل هذه الهجمات أو الحوادث غير مقبول”، مضيفة “بغضّ النظر عن سببها، فإن هذه الأحداث تؤكد الحاجة الملحة إلى تعزيز حماية قوات حفظ السلام في ظل تصاعد حدة النزاع”.

ومنذ انتشارها عام 1978، قتل 97 من قوة يونيفيل جراء أعمال عنف في جنوب لبنان، بحسب الأمم المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم القوة في بيان الجمعة “لقد كان هذا الأسبوع صعبًا على قوات حفظ السلام”. وذكّرت “جميع الأطراف بالتزاماتها بضمان سلامة وأمن قوات حفظ السلام، بما في ذلك تجنب أي أنشطة قتالية قريبة قد تعرّضهم للخطر”.

