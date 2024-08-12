القوات الإسرائيلية تقتل فلسطينيا أطلق النار على إسرائيلي بالضفة الغربية

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رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين إن فلسطينيا أطلق النار على مدني إسرائيلي دخل مدينة قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة فأصابه هو واثنين من الفلسطينيين قبل أن تقتله القوات الإسرائيلية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن مطلق النار شاب يبلغ من العمر 18 عاما من سكان بلدة عزون شرق قلقيلية. ويظهر الشاب في صورة على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يرتدي زيا عسكريا ويحمل بندقية هجومية وذخيرة.