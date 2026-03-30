الكنيست الإسرائيلي يصوت على مشروع قانون لإعدام الفلسطينيين المدانين بشن هجمات

القدس 30 مارس آذار (رويترز) – من المتوقع أن يصوت الكنيست الإسرائيلي اليوم الاثنين على مشروع قانون يجعل عقوبة الإعدام هي الحكم التلقائي على الفلسطينيين الذين تدينهم المحاكم العسكرية بقتل إسرائيليين، في إجراء يقول حلفاء إسرائيل الأوروبيون إنه يستهدف بشكل غير عادل الفلسطينيين الخاضعين للاحتلال العسكري.

ويتضمن الإجراء بنودا تنص على إصدار الحكم في غضون 90 يوما دون التمتع بحق العفو. وصاغ مشروع القانون وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن جفير الذي ارتدى هو ومؤيدون متحمسون آخرون دبابيس على شكل حبل المشنقة في الفترة التي سبقت التصويت.

ويقول منتقدو مشروع القانون إنه يستهدف الفلسطينيين في الضفة الغربية عن طريق توجيه المحاكم العسكرية في الأراضي المحتلة بفرض عقوبة الإعدام في القضايا المتعلقة بقتل إسرائيليين ما عدا في “ظروف خاصة”. وتقول جماعات حقوقية إن تلك المحاكم لا تحاكم سوى الفلسطينيين وتقترب نسبة الإدانة فيها من مئة بالمئة.

يعد التصويت على مشروع القانون أحدث إجراء يتخذه أعضاء الحكومة الائتلافية اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو ويثير قلق حلفاء إسرائيل في أوروبا الذين انتقدوا أيضا العنف الذي يمارسه المستوطنون اليهود ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

ومن المتوقع أن يصوت حزب ليكود بزعامة نتنياهو لصالح مشروع القانون. وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي طلب في وقت سابق تخفيف بعض عناصر الإجراء لتجنب رد فعل دولي غاضب.

وكان المشروع الأصلي ينص على معاقبة غير الإسرائيليين في الضفة الغربية المدانين بارتكاب أعمال إرهابية مميتة بالإعدام. وتتضمن الصيغة المعدلة، التي ستطرح للتصويت اليوم الاثنين، خيار السجن مدى الحياة.

وأثار مشروع القانون انتقادات من وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا حتى قبل التصويت لتمريره وقالوا إنه يتسم بطابع “تمييزي حقيقي” تجاه الفلسطينيين.

وقال الوزراء في بيان مشترك أمس الأحد “اعتماد مشروع القانون هذا من شأنه أن يقوض التزامات إسرائيل فيما يتعلق بالمبادئ الديمقراطية”.

وقالت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة إن مشروع القانون يتضمن “تعريفا غامضا وفضفاضا لمن هو الإرهابي”، مما يعني احتمال فرض عقوبة الإعدام بسبب “سلوك لا يعد إرهابيا ” بطبيعته.

وقال بن جفير إن عقوبة الإعدام ستردع من يفكرون في شن هجوم مماثل للذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 على إسرائيل، والذي أشارت إحصاءات إسرائيلية إلى أنه أسفر عن مقتل 1200 شخص تقريبا في إسرائيل. وأسفرت الحملة العسكرية التي شنتها إسرائيل على غزة ردا على هجوم حماس عن مقتل أكثر من 72 ألف شخص.

وتقول منظمة العفو الدولية، التي تتابع الدول التي تطبق قوانين تفرض عقوبة الإعدام “لا يوجد دليل على أن عقوبة الإعدام أكثر فعالية من السجن مدى الحياة في الحد من الجريمة”.

وقالت جماعات حقوقية إسرائيلية إنها ستطعن في مشروع القانون أمام المحكمة العليا الإسرائيلية في حال إقراره.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير حسن عمار )