الكويت: مقتل جنديين أمس نتيجة هجمات إيرانية

1دقيقة

القاهرة 3 مارس آذار (رويترز) – ذكر مركز التواصل الحكومي بالكويت اليوم الثلاثاء أن اثنين من أفراد الجيش اللذين قُتلا أمس سقطا نتيجة لهجمات إيرانية على البلاد، ونقل رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن.

وقال “وجهت دولة الكويت… رسالتين متطابقتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، بشأن الهجمات الآثمة التي شنتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية على دولة الكويت منذ يوم السبت”.

(تغطية صحفية منة علاء الدين وجيداء طه – إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)