الكويت: نتابع بقلق التطورات في المنطقة في أعقاب استهداف أمريكا منشآت إيران النووية

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الكويت (رويترز) – قالت الكويت يوم الأحد إنها تتابع “وبقلق بالغ” تطورات الأحداث المتعاقبة التي تشهدها إيران، لاسيما تلك التي شملت استهدافا لعدد من منشآتها النووية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ساعة متأخرة من مساء يوم السبت إن قوات بلاده قصفت المواقع النووية الرئيسية الثلاثة في إيران، وحذر طهران من أنها ستواجه المزيد من الهجمات إذا لم توافق على السلام.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في منشور على إكس إن هذه الأحداث تمثل “تطورا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم”.

وللولايات المتحدة وجود عسكري في منطقة الخليج، حيث أن لها قواعد في العراق والكويت وقطر والبحرين والإمارات.

وجددت الكويت التأكيد على استنكار الاعتداء على السيادة الإيرانية وانتهاك القوانين والمواثيق الدولية، ودعوة المجتمع الدولي ومجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياتهما نحو وقف تلك الانتهاكات بما يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.

ودعا البيان إلى “الوقف التام والفوري لكافة أوجه التصعيد، والوقف التام للأعمال العسكرية، وإلى تحكيم لغة الحوار، وضبط النفس، ومضاعفة الجهود الهادفة لإيجاد حلول سياسية من شأنها تحقيق أمن واستقرار المنطقة”.