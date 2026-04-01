الكويت: هجوم إيراني بمسيرة يشعل حريقا في خزانات وقود المطار

أول أبريل نيسان (رويترز) – ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء أن هجوما إيرانيا بطائرة مسيرة استهدف خزانات وقود في مطار الكويت الدولي، مما أدى إلى اندلاع حريق هائل دون وقوع إصابات.

ونقلت الوكالة عن متحدث باسم هيئة الطيران المدني القول إن فرق الإنقاذ توجهت إلى الموقع، لكن التقارير الأولية أشارت إلى أضرار مادية فقط في المنشأة التي تديرها شركة الكويت لتزويد الطائرات بالوقود (كافكو).

(تغطية صحفية إيناس العشري-إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

