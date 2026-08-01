الكويت تعلن تدمير مسيرات إيرانية استهدفت منشآت حيوية

المشاركة

1دقيقة

أول أغسطس آب (رويترز) – قال الجيش الكويتي في بيان اليوم السبت إن القوات المسلحة رصدت طائرات مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي منذ فجر اليوم وجرى التعامل معها وتدميرها.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان في البيان “العدوان الإيراني الآثم استهدف عددا من المنشآت الحيوية، حيث استهدف منشأة حكومية شمال البلاد، كما طال آليات مدنية تابعة لإحدى الشركات المدنية في جزيرة بوبيان، وأسفر ذلك عن أضرار مادية نتيجة سقوط الشظايا، دون تسجيل أي إصابات بشرية”.

(تغطية صحفية إيناس العشري ونفيسة الطاهر – إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير سها جادو)