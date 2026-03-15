المئات يحيون “يوم القدس العالمي” في لندن رغم حظر رسمي

شارك مئات الأشخاص الأحد في تظاهرة بمناسبة “يوم القدس العالمي” في لندن، رغم حظر رسمي بررته السلطات البريطانية بأن المنظمين “يدعمون النظام الإيراني”.

وقالت وزيرة الداخلية شابانا محمود في وقت سابق من هذا الأسبوع إنها أقرت الحظر “لمنع حدوث اضطرابات عامة خطيرة” في سياق الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران ورد الأخيرة بهجمات على إسرائيل ودول في المنطقة.

وهذه المرة الأولى تحظر فيها مسيرة احتجاجية في العاصمة البريطانية منذ عام 2012، ولكنها سمحت بتنظيم تجمع في مكان محدد، وفق شرطة لندن.

وفصلت الشرطة المشاركين في فعالية يوم القدس عن متظاهرين معارضين لهم، من خلال السماح لهم بالتجمع على ضفتي نهر التايمز غير بعيد عن مقر البرلمان.

رفع المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين أعلاما ولافتات تحمل شعارات مثل “أوقفوا جرائم الحرب الإسرائيلية”.

وقالت جين أبس، وهي متقاعدة تبلغ 81 عاما، لوكالة فرانس برس “ما حدث للفلسطينيين ظلم فادح”.

وأضافت “جئت أيضا بسبب الهجمات غير القانونية على إيران. أعلم أن إيران ليست مثالية، ولكن يجب ترك الشعب الإيراني يحل مشاكله بنفسه”.

على الضفة الأخرى من النهر، لوّح المتظاهرون المعارضون بالأعلام الأميركية والإسرائيلية إلى جانب العلم الإيراني الذي يعود للحقبة الملكية ويحمل شعار الأسد والشمس.

كما رفعوا لافتات كُتب عليها “لنجعل إيران عظيمة مجددا” و”نقف مع أصدقائنا اليهود”، ورددوا شعارات مؤيدة لرضا بهلوي نجل الشاه المخلوع.

وقالت شيفا، وهي طاهية إيرانية تبلغ 37 عاما، “نحن ندعم ملك إيران، ونطلب من أميركا وإسرائيل مساعدتنا في القضاء على الحرس الثوري الإيراني”.

ودانت اللجنة الإسلامية لحقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية تنظم مسيرة يوم القدس السنوية، قرار حظر الفعالية، واصفة الخطوة بأنها “ذات دوافع سياسية”.

وأضافت أن شرطة لندن “تردد بلا خجل الدعاية الصهيونية” حول اللجنة الإسلامية لحقوق الإنسان دون دليل.

وقالت اللجنة بعد إعلان الحظر إن المسيرة “تظاهرة دولية… دعما للفلسطينيين وجميع المستضعفين في كافة أنحاء العالم”.

وقال المتظاهر علي البالغ 19 عاما، إنه جاء “ليقف مع المضطهَدين”.

وأضاف “لقد كانت السنوات القليلة الماضية بمثابة جرس إنذار في ما يتعلق بالاضطهاد الذي شهدناه في جميع أنحاء العالم، وليس فقط في غزة”.

وأطلق “يوم القدس العالمي” مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني بعد انتصار الثورة عام 1979، وصار فعالية سنوية في العديد من الدول.

واعتبر مساعد مفوض شرطة لندن أدي أديلكان أن منظمي المسيرة “يدعمون النظام الإيراني”.

وأعلنت الشرطة توقيف ثلاثة أشخاص خلال التظاهرة “أحدهم لإظهار الدعم لمنظمة محظورة، والآخر للقيادة الخطرة، والثالث للإقدام على سلوك تهديدي ومسيء”.

