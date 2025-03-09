المبعوث الأمريكي بولر: الاجتماع مع حماس كان مفيدا جدا

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واشنطن (رويترز) – قال آدم بولر مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون الرهائن يوم الأحد إن الاجتماعات الأمريكية مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بشأن إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة كانت مفيدة جدا.

ولم يستبعد بولر عقد لقاءات إضافية مع حماس.

وقال بولر إن اجتماعاته مع قادة حماس في الأيام القليلة الماضية كانت تسعى إلى تحديد الغاية النهائية للحركة بهدف إنهاء القتال.

وأضاف بولر في مقابلة مع برنامج (حالة الاتحاد) على شبكة (سي.إن.إن) “أعتقد أنه كان اجتماعا مفيدا جدا. كان من المفيد للغاية سماع بعض الأخذ والرد”.

وقال إنه يتفهم الفزع والقلق الذي عبر عنه المسؤول الإسرائيلي رون ديرمر بشأن التواصل المباشر مع حماس، لكنه أكد أنه كان لديه هدف واضح في محادثاته.

وقال بولر “نحن الولايات المتحدة. نحن لسنا عملاء لإسرائيل… لدينا مصالح محددة في اللعبة، وتواصلنا ذهابا وإيابا”.

وأضاف “ما أردت إنجازه هو بدء بعض المفاوضات التي كانت في وضع هش للغاية. وأردت أن أقول لحماس، ما هي الغاية التي تريدونها؟”

وتعارضت المناقشات بين بولر وحماس مع سياسة واشنطن التي استمرت لعقود ضد التفاوض مع الجماعات التي تصنفها الولايات المتحدة منظمات إرهابية.

ومن المقرر أن يصل مبعوثون أمريكيون إلى المنطقة هذا الأسبوع لمواصلة المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وقال بولر إنه يعتقد أنه يمكن تحقيق شيء بشأن الرهائن المحتجزين في غزة في غضون أسابيع، دون أن يوضح تفاصيل. وقال إنه يعتقد أن من الممكن التوصل إلى اتفاق يسمح بإطلاق سراح جميع الرهائن وليس فقط الأمريكيين المحتجزين في القطاع.

وفي سياق منفصل، قال إنه لا يعرف ما إذا كان الصحفي الأمريكي أوستن تايس لا يزال على قيد الحياة في سوريا.

وقال بولر “سأذهب إلى سوريا، وسأبذل قصارى جهدي لمعرفة ذلك. إذا كان هناك. سأعيده إلى بلاده”.