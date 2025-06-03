المبعوث الأميركي: واشنطن بدأت تقليص وجودها العسكري في سوريا

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قال المبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك إن الولايات المتحدة بدأت تقليص وجودها العسكري في سوريا وتهدف إلى إغلاق كل قواعدها في هذا البلد باستثناء واحدة.

وتحتفظ واشنطن بقوات في سوريا منذ سنوات كجزء من الجهود الدولية لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية الذي استولى على مساحات شاسعة من الأراضي فيسوريا والعراق المجاور قبل أكثر من عقد لكنه مني بهزائم بعد ذلك في البلدين.

وأوضح المبعوث في مقابلة مع محطة “ان تي في” التلفزيونية التركية مساء الاثنين “هناك تقليص في حضورنا العسكري في عملية العزم الصلب”.

وأضاف “انتقلنا من ثماني قواعد إلى خمس فثلاث. وسنبقي على الأرجح على قاعدة واحدة”.

لكنه اعترف أن سوريا لا تزال تواجه تحديات أمنية كبيرة تحت قيادة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع.

وأطيح حكم الرئيس السوري بشار الأسد قبل ستة أشهر، ما انهى الحرب الأهلية المستمرة منذ 14 عاما في سوريا. لكن السلطات الجديدة واجهت صعوبة في احتواء أحداث عنف طائفي في الفترة الأخيرة.

وفي نيسان/ابريل، أعلن البنتاغون عزمه خفض عدد الجنود الأميركيين المنتشرين في سوريا إلى أقل من ألف جندي تقريبا في الأشهر المقبلة.

بور-أش/شي/غ ر