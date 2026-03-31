المستشار الألماني يوضح تصريحاته عن اللاجئين السوريين بعد موجة انتقادات

برلين 31 مارس آذار (رويترز) – أصدر المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم الثلاثاء بيانا يوضح تصريحات أدلى بها عن عودة لاجئين سوريين إلى وطنهم، وذلك بعد أن حذر خبراء اقتصاد وساسة من التبعات الاقتصادية الخطيرة لرحيلهم الجماعي.

وقال ميرتس في مؤتمر صحفي مع الرئيس السوري أحمد الشرع أمس الاثنين إن من المتوقع أن يعود نحو 80 بالمئة من السوريين المقيمين في ألمانيا إلى وطنهم خلال السنوات الثلاث المقبلة.

واتهم ساسة من عدة أحزاب ميرتس بأنه يضع هدفا بدا غير واقعي ويضر بجهود الاندماج. وحذر أيضا اقتصاديون من أن نزوحا بهذا الحجم قد يؤدي إلى تفاقم نقص العمالة في بعض القطاعات.

وقال ميرتس في بيانه اليوم “أشار الرئيس السوري إلى عودة 80 بالمئة في غضون ثلاث سنوات. أُحطنا علما بهذه النسبة، لكننا ندرك حجم هذه المهمة”.

وتستضيف ألمانيا نحو مليون سوري، وصل كثيرون منهم خلال موجة نزوح في عامي 2015 و2016 بسبب الحرب. ووجد عدد كبير منهم فرص عمل في قطاعات منها البناء واللوجستيات والرعاية الصحية، حتى مع اشتداد الجدل السياسي حول الهجرة وارتفاع التأييد لحزب البديل من أجل ألمانيا المناهض للهجرة.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية)