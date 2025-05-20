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المغرب: حل الدولتين يضمن أمن واستقرار الشرق الأوسط

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الرباط (رويترز) – قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يوم الثلاثاء إن حل الدولتين هو المفتاح الأساسي لضمان أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف في كلمة له بمناسبة الاجتماع الخامس (للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين) الذي تستضيفه المملكة المغربية بالاشتراك مع هولندا أن “حل الدولتين هو الحل الوحيد الذي لا خاسر فيه، لأن الجميع سيربح، الفلسطينيون حريتهم وكرامتهم والإسرائيليون أمنهم واستقرارهم، والمنطقة بأسرها فرصها في التنمية والتقدم”.

وأشار بوريطة إلى أن حل الدولتين “ليس شعارا أجوفا ولا غطاء لمزايدات دبلوماسية، بل هو التزام أخلاقي وخيار سياسي واقعي، لا يحتمل التأجيل أو التسويف”.

واعتبر أن عقد هذا الاجتماع في ظل “الوضعية المأساوية التي تعيشها الأراضي الفلسطينية، وخاصة استمرار العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، ليس مجرد لقاء دبلوماسي، بل هو رسالة أمل لشعوب منطقة الشرق الأوسط وخطوة عملية نحو إعادة تفعيل خيار الدولتين، وجعله واقعا ملموسا عبر إجراءات قابلة للتنفيذ”.

وتأسس (التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين) في سبتمبر أيلول 2024 بهدف إحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وعقدت أربعة اجتماعات سابقة لهذا التحالف في كل من الرياض وبروكسل وأوسلو والقاهرة.

وذكر وزير الخارجية المغربي أنه من المقرر أن تترأس كل من السعودية وفرنسا اجتماعا سادسا لهذا التحالف الشهر المقبل بنيويورك.

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