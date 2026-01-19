المغرب يقبل دعوة ترامب للانضمام لمجلس السلام لغزة

الرباط 19 يناير كانون الثاني (رويترز) – قالت وزارة الخارجية المغربية في بيان اليوم الاثنين إن الملك محمد السادس عاهل البلاد قبل دعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانضمام بصفته عضوا مؤسسا إلى مجلس السلام بقيادة الولايات المتحدة.

وذكرت الوزارة في بيان أن العاهل المغربي رد بالإيجاب على الدعوة مضيفة أن المملكة “ستعمل على المصادقة على الميثاق التأسيسي لهذا المجلس”.

وتابعت “تشيد المملكة المغربية بالإعلان عن إطلاق المرحلة الثانية من مخطط السلام الشامل للرئيس ترامب، وكذا الإحداث الرسمي للجنة الوطنية لإدارة غزة كهيئة انتقالية مؤقتة”.

(تغطية صحفية أحمد الجشتيمي – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز )