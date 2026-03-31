الملك تشارلز يزور الولايات المتحدة أواخر نيسان/أبريل (القصر)

سيزور الملك تشارلز الثالث الولايات المتحدة في أواخر نيسان/أبريل، حسبما أعلن قصر باكنغهام الثلاثاء، رغم تصاعد بعض الدعوات لإلغاء الزيارة أو تأجيلها في ظل حرب الشرق الأوسط.

ويأتي تأكيد أول زيارة دولة للملك إلى الولايات المتحدة في وقت حرج للعلاقات الأميركية البريطانية “المتميزة”، إذ كثيرا ما انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب موقف رئيس الوزراء كير ستارمر المتحفظ من الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد طهران.

وستحتفي زيارة الملك تشارلز والملكة كاميلا “بالروابط التاريخية والعلاقات الثنائية الحديثة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة”، وفق بيان لقصر باكنغهام.

وبعد بريطانيا سيتوجهان في زيارة رسمية إلى برمودا الإقليم بريطاني ما وراء البحار.

وحذر موفد واشنطن إلى بريطانيا وارن ستيفنز الأسبوع الماضي من أن إلغاء الزيارة سيكون “خطأ فادحا”.

وشن الرئيس الأميركي هجوما لاذعا على ستارمر في بداية الحرب، واتهمه بالتقصير في دعم الولايات المتحدة.

وقال ترامب في وقت سابق من هذا الشهر، بعد أن رفض ستارمر في بادئ الأمر السماح للطائرات الحربية الأميركية بالإقلاع من قواعد بريطانية لضرب إيران “هذا الذي نتعامل معه ليس ونستون تشرشل”.

وأضاف ترامب “أشعر بخيبة أمل من كير”، منتقدا “خطأ ستارمر الفادح”.

وستكون هذه الزيارة الأولى للملك تشارلز إلى الولايات المتحدة، بعد أن استقبل ترامب في زيارة دولة مهيبة في أيلول/سبتمبر الماضي.

ولطالما أبدى الرئيس الأميركي المتقلب إعجابه بالعائلة المالكة البريطانية، التي أقامت له مأدبة عشاء رسمية كاملة في قلعة وندسور، وعروضا عسكرية واستعراضا جويا خلال تلك الزيارة.

وكانت تلك الزيارة الثانية التاريخية لترامب الذي استقبلته أيضا الملكة الراحلة إليزابيث الثانية عام 2019 قبل وفاتها.

لكن في أحدث هجوم لاذع على حكومة ستارمر، دعا ترامب دولا مثل بريطانيا إلى تأمين حماية مضيق هرمز بأنفسها لأن “الولايات المتحدة لن تكون موجودة لمساعدتكم بعد الآن، تماما كما لم تكونوا موجودين لمساعدتنا”.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة يوغوف ونُشر الخميس أن ما يقرب من نصف المواطنين البريطانيين يعارضون زيارة الملك تشارلز إلى الولايات المتحدة، بينما أيّدها ثلثهم فقط.

وقالت إميلي ثورنبيري، النائبة البارزة في حزب العمال الحاكم بزعامة ستارمر في وقت سابق من هذا الشهر، إن “من الأسلم تأجيل” الزيارة.

وحذّرت من أن تشارلز وكاميلا قد يشعران “بالحرج” بسبب الخلاف القائم.

وتساءل زعيم حزب الديموقراطيين الليبراليين المعارض إد ديفي “لماذا نكافئ دونالد ترامب بزيارة دولة من ملكنا؟”.

