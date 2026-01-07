المنظمة الدولية للهجرة رحّلت نحو تسعة آلاف مهاجر من تونس العام الفائت

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة الأربعاء أنها قامت خلال العام 2025 بترحيل نحو تسعة آلاف مهاجر يعيشون في تونس، غالبيتهم يحملون جنسيات دول إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك في إطار برنامج “المساعدة على العودة الطوعية وإعادة الادماج” التابع للمنظمة.

وقالت المنظمة في بيان إنها “حققت رقما قياسيا” في إطار البرنامج المذكور، وذلك من خلال “عودة 8,853 مهاجرا” إلى بلدانهم الأم في عام 2025، أي بزيادة قدرها 28% مقارنة بعام 2024.

كما أشارت إلى تسجيل “ارتفاع في أعداد المهاجرين ذوي الهشاشة الشديدة بمن فيهم الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم، إلى جانب ضحايا الاتجار بالبشر”.

ويضاف إلى ذلك 103 من طالبي اللجوء واللاجئين الذين أُعيد توطينهم في “خمسة بلدان”.

واوضحت المنظمة أن هذه “العودة الطوعية” واكبتها “مساعدة فردية مخصصة، بناء على تحديد احتياجات المهاجرين في تونس وعند الوصول، بدءا بعمليات التوعية بالاجراءات وصولا إلى التنسيق اللوجستي للرحلات الجوية التجارية والمستأجرة”.

وشمل هذا البرنامج 27 بلدا وتطلب تنفيذ 22 رحلة مستأجرة و368 رحلة تجارية، بحسب المنظمة التي شددت على أنها تعمل “بتعاون وثيق ومنسق” مع السلطات التونسية والسفارات.

وأعرب رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في تونس عزوز السامري عن ارتياحه لهذه “الشراكة المتعددة الأطراف” التي تتيح في رأيه “حوكمة للهجرة تحترم حقوق الإنسان”.

وتُعد تونس نقطة عبور مهمة في شمال إفريقيا لآلاف المهاجرين الوافدين من دول إفريقيا جنوب الصحراء والذين يسعون للوصول بشكل غير قانوني إلى أوروبا من طريق البحر.

في شباط/فبراير 2023، ندّد الرئيس قيس سعيّد بوصول “جحافل من المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء”، معتبرا أنهم يهددون “بتغيير التركيبة الديموغرافية” للبلاد.

واثر ذلك أُعيد آلاف من المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، بعدما طُردوا من وظائفهم ومساكنهم، بواسطة سفاراتهم، أو أبحروا خلسة نحو إيطاليا.

ونصب آلاف آخرون خيما متهالكة داخل بساتين في محافظة صفاقس، التي يبعد ساحلها أقل من 150 كيلومترا من السواحل الإيطالية.

وفي نيسان/ابريل 2025، شرعت السلطات في تفكيك هذه المخيمات، في موازاة تعزيز مكافحة الهجرة غير القانونية بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وسبق أن طلب سعيد من المنظمة الدولية للهجرة تكثيف العودة الطوعية للمهاجرين، معربا في أواخر آذار/مارس 2025 عن أسفه لأن الإعادة شملت فقط 1,544 مهاجرا في غضون ثلاثة أشهر.

