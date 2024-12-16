الموانئ السورية تعمل بشكل طبيعي مع سعي أوكرانيا لشحن سلع غذائية أساسية

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لندن/كييف (رويترز) – قال مسؤولون في قطاع الملاحة البحرية يوم الاثنين إن موانئ سوريا الرئيسية تعمل على نحو طبيعي بعد أيام من الاضطرابات، وذكرت أوكرانيا أنها تتواصل مع الحكومة الانتقالية بخصوص إرسال سلع غذائية أساسية.

وأطاحت فصائل المعارضة، بقيادة هيئة تحرير الشام، بالرئيس السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر كانون الأول. وتنفذ إسرائيل منذ ذلك الحين غارات جوية حول ميناء اللاذقية الرئيسي في سوريا، وقالت مصادر شحن أيضا إن الموانئ تواجه نقصا في العمالة.

وقال حسن جبلاوي المسؤول بميناء اللاذقية يوم الاثنين لرويترز إن الميناء يعمل على نحو طبيعي وإن سفن الشحن التي كانت منتظرة منذ عدة أيام تفرغ شحناتها.

وأظهرت بيانات تتبع السفن من مجموعة بورصات لندن أن سفينة الشحن (ميد أورلا) التي ترفع علم تركيا من بين السفن الأولى التي أنزلت شحناتها وأبحرت من اللاذقية يوم الاثنين.

وقالت مصادر بقطاع الشحن إن الميناء السوري الرئيسي الآخر، وهو ميناء طرطوس، يعمل أيضا، إلا أن هناك تكدسا للسفن ينبغي التعامل معه.

وقالت مصادر روسية وسورية يوم الجمعة إن إمدادات القمح الروسي إلى سوريا تم تعليقها بعدما فشلت سفينتان تحملان قمحا روسيا في الوصول إلى وجهتيهما في سوريا.

وقال متعاملون ومصادر في قطاع الشحن إن روسيا، أكبر مُصدر للقمح في العالم، كانت تهيمن على مبيعات القمح إلى سوريا باستخدام ترتيبات مالية ولوجستية معقدة للالتفاف على العقوبات الغربية.

والبيانات المتعلقة باحتياجات سوريا ومستوى المخزون ليست متوفرة.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم السبت إن حكومته بإمكانها العمل على وضع آليات لتوصيل الغذاء إلى سوريا بالتعاون مع المنظمات الدولية والشركاء.

وأضاف “يمكننا مساعدة السوريين بالقمح والدقيق والزيت الأوكراني”.

وأكد مصدر بقطاع الشحن في أوكرانيا وجود اتصالات مع الإدارة السورية بشأن شحنات غذاء.