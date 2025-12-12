النسخة السابعة لماراثون أبوظبي تُقام السبت

تجري السبت منافسات النسخة السابعة لماراثون أبوظبي، من تنظيم مجلس أبوظبي الرياضي برعاية “أدنوك”، في أكبر فعالية رياضية مجتمعية في الإمارة، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وسينطلق الماراثون الكامل للنخبة لمسافة 42.195 كلم عند الساعة 05:45 صباحا، فيما ينطلق السباق للمسافة نفسها للفئات العمرية المختلفة وسباق التتابع لِمشاركَين اثنين عند الساعة 06:00 صباحا من مدينة زايد الرياضية.

ويشارك في الحدث الرياضي عدد كبير من العدائين العالميين والمحترفين وعموم فئات المجتمع، بهدف تشجيع الأفراد على ممارسة وتبنّي نمط حياة صحي.

