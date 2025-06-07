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الهند تشيد باتفاق التجارة مع المملكة المتحدة وتعتبره “خطوة مهمة”

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قال وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار السبت خلال لقاء مع نظيره البريطاني ديفيد لامي في نيودلهي، إن الاتفاق التجاري مع بريطانيا كان “خطوة مهمة” من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية.

والشهر الماضي، أبرمت نيودلهي ولندن اتفاقا للتجارة الحرة بعد استئناف المفاوضات بشأنه نهاية شباط/فبراير إثر توقفها في ظل الإدارات المحافظة السابقة في بريطانيا.

ومنذ خروجها من الاتحاد الأوروبي، سعت لندن إلى تعزيز علاقاتها التجارية في كل أنحاء العالم، وأصبحت إقامة شراكات تجارية حاجة أكثر إلحاحا بعدما أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب حملة تعرفات جمركية عالمية قد تؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي.

وقال جايشانكار بعد اجتماعه مع لامي الذي يقوم بزيارة للهند تستمر يومين إن “إبرام اتفاق التجارة الحرة بين الهند والمملكة المتحدة أخيرا… هو خطوة مهمة من شأنها تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين، كما سيكون له تأثير إيجابي على الجوانب الاستراتيجية الأخرى لعلاقاتنا الثنائية”.

ويتضمن الاتفاق خفض الرسوم الجمركية على واردات المنتجات البريطانية إلى الهند، بما فيها الويسكي ومستحضرات التجميل والأجهزة الطبية. في المقابل، ستخفض بريطانيا الرسوم الجمركية على واردات الملابس والأحذية والمنتجات الغذائية من الهند.

وتبلغ قيمة التبادل التجاري بين البلدين 41 مليار جنيه استرليني (54,8 مليار دولار) سنويا، وفقا للحكومة البريطانية.

ويأمل الجانبان أن يساهم الاتفاق في زيادة حجم التجارة بينهما بنحو 25,5 مليار جنيه استرليني، فضلا عن تعزيز الاقتصاد البريطاني والأجور.

ابه/الح/ب ق

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