الهند تعتزم شراء أسلحة جديدة من روسيا

تعتزم وزارة الدفاع الهندية شراء أسلحة جديدة من روسيا، بينها صواريخ أرض-جوّ، بقيمة 25 مليار دولار، وذلك في ظل توتّرات دبلوماسية متزايدة بين الهند والولايات المتحدة.

وأعلنت الهيئة المكلّفة شراء المعدّات الحربية التابعة للوزارة موافقتها الجمعة على شراء مجموعة واسعة من الأسلحة تتضمّن مسيّرات وطائرات نقل وبطّاريات جديدة لصواريخ الدفاع الجوّي اس-400.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة أن “منظومات اس-400 مصمّمة للتصدّي لأسلحة العدوّ الطويلة المدى التي تستهدف المناطق الحيوية”.

وكانت هذه الطلبية محور الزيارة الأخيرة التي أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للهند في كانون الأول/ديسمبر.

وجعلت الهند من تحديثها الجيش أولوية لا سيّما في ظلّ التوتّرات مع جارتيها الصين وباكستان.

وابتعدت نيودلهي التي تعدّ من أكبر مستوردي الأسلحة في العالم تدريجا من حليفتها التقليدية روسيا التي كانت لعقود عدّة أكبر مزوّديها بالعتاد العسكري، لتلتفت إلى الولايات المتحدة وفرنسا وإسرائيل.

والشهر الماضي، أعلنت الهند شراء 114 مقاتلة “رافال” فرنسية إضافية كانت قد طلبت 62 نسخة منها.

وندّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرارا بالعلاقات الهندية الروسية.

وفي آب/أغسطس، فرضت واشنطن على نيودلهي رسوما جمركية إضافية تطال صادراتها إلى الولايات المتحدة، كإجراء عقابي لاتّهامها بالمساهمة في الجهد الحربي الروسي في أوكرانيا على خلفية شرائها النفط من موسكو.

وفي آذار/مارس، علّقت الحكومة الأميركية هذا التدبير لشهر بسبب الحرب في الشرق الأوسط التي تلقي بظلالها على واردات المحروقات إلى الهند ودول أخرى.

