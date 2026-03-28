The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
حلول مناخية
أبحاث رائدة
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

الهند تعتزم شراء أسلحة جديدة من روسيا

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

تعتزم وزارة الدفاع الهندية شراء أسلحة جديدة من روسيا، بينها صواريخ أرض-جوّ، بقيمة 25  مليار دولار، وذلك في ظل توتّرات دبلوماسية متزايدة بين الهند والولايات المتحدة.

وأعلنت الهيئة المكلّفة شراء المعدّات الحربية التابعة للوزارة موافقتها الجمعة على شراء مجموعة واسعة من الأسلحة تتضمّن مسيّرات وطائرات نقل وبطّاريات جديدة لصواريخ الدفاع الجوّي اس-400.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة أن “منظومات اس-400 مصمّمة للتصدّي لأسلحة العدوّ الطويلة المدى التي تستهدف المناطق الحيوية”.

وكانت هذه الطلبية محور الزيارة الأخيرة التي أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للهند في كانون الأول/ديسمبر.

وجعلت الهند من تحديثها الجيش أولوية لا سيّما في ظلّ التوتّرات مع جارتيها الصين وباكستان.

وابتعدت نيودلهي التي تعدّ من أكبر مستوردي الأسلحة في العالم تدريجا من حليفتها التقليدية روسيا التي كانت لعقود عدّة أكبر مزوّديها بالعتاد العسكري، لتلتفت إلى الولايات المتحدة وفرنسا وإسرائيل.

والشهر الماضي، أعلنت الهند شراء 114 مقاتلة “رافال” فرنسية إضافية كانت قد طلبت 62 نسخة منها.

وندّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرارا بالعلاقات الهندية الروسية.

وفي آب/أغسطس، فرضت واشنطن على نيودلهي رسوما جمركية إضافية تطال صادراتها إلى الولايات المتحدة، كإجراء عقابي لاتّهامها بالمساهمة في الجهد الحربي الروسي في أوكرانيا على خلفية شرائها النفط من موسكو.

وفي آذار/مارس، علّقت الحكومة الأميركية هذا التدبير لشهر بسبب الحرب في الشرق الأوسط التي تلقي بظلالها على واردات المحروقات إلى الهند ودول أخرى.

با/م ن/ب ق

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

