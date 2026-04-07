الهند تقترب من مرحلة الاكتفاء الذاتي في مجال الوقود النووي

خطت الهند خطوة إضافية نحو إنتاج وقودها النووي بعدما بدأ مفاعل محلي تفاعلا نوويا محدودا، وهي مرحلة مهمة قبل أن تتمكن من بدء توليد الطاقة.

وتعاني الهند من حاجة كبيرة للطاقة، وهي الدولة الأكثر سكانا في العالم وثالث أكبر مصدر للانبعاثات المسببة للاحترار المناخي. ولديها خطط طموحة لزيادة قدراتها النووية من ثمانية غيغاواط حاليا إلى 100 غيغاواط بحلول العام 2047.

وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي إن مفاعل كالباكام بلغ المرحلة التي يبدأ فيها تفاعل نووي متسلسل، ذاتي ومستدام.

وأضاف في بيان مساء الاثنين “اليوم، تخطو الهند خطوة في مسيرتها النووي المدنية، متقدمة في المرحلة الثانية من برنامجها النووي”.

وأضاف “هذا المفاعل المتقدم، القادر على إنتاج الوقود أكثر مما يستهلك، يعكس قدراتنا العملية وقوة قطاعنا الهندسي”.

ولا يُنتج المُفاعل الطاقة الكهربائية بعد، إذ تأتي هذه المرحلة لاحقا عندما ينتقل المفاعل إلى التشغيل بكل طاقته.

ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه العالم حالة من القلق بشأن اضطرابات إمدادات الوقود، في ظل الحرب في الشرق الأوسط.

وما تزال الهند تعتمد بشكل كبير على الفحم، لكنها تعهدت بالوصول إلى مرحلة انعدام الانبعاثات المسببة للاحترار المناخي بحلول العام 2070.

