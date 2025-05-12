الوزير الإسرائيلي بن جفير: الحرب على حماس يجب ألا تتوقف

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القدس (رويترز) – قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتشدد إيتمار بن جفير يوم الاثنين إن الحرب على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يجب ألا تتوقف.

وطالب الوزير المنتمي لليمين المتطرف بعدم السماح أيضا بدخول المساعدات إلى القطاع الفلسطيني وسط تكهنات في إسرائيل بأن اتفاقا لإطلاق سراح رهينة أمريكي إسرائيلي قد يؤدي إلى وقف جديد لإطلاق النار.

وفي تعليقات بثت من الكنيست الإسرائيلي، قال بن جفير إن هزيمة حماس هي الهدف الرئيسي للحرب والسبيل الوحيد لإسرائيل لإعادة رهائنها من غزة.