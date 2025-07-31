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الولايات المتحدة تفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية  

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فرضت الولايات المتحدة الخميس عقوبات على مسؤولين في السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينيتين، متهمة الأخيرتين باتخاذ خطوات “لتدويل نزاعهما مع إسرائيل”، بحسب بيان لوزارة الخارجية الأميركية.

ويأتي الإعلان عن العقوبات الأميركية فيما تعهدت دول عدة، بينها فرنسا، الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر المقبل، ما أثار غضب إسرائيل والولايات المتحدة اللتين اعتبرتا الخطوة “مكافأة” لحركة حماس.

واتهمت واشنطن السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينيتين بـ”مواصلة دعم الإرهاب، بما في ذلك من خلال التحريض على العنف وتمجيده”، مشيرة إلى أن العقوبات تتمثل في رفض منح التأشيرات لأعضاء في المنظمة والسلطة.

وأضافت الخارجية الأميركية “من مصلحتنا الأمنية الوطنية فرض عقوبات ومحاسبة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية على عدم وفائهما بالتزاماتهما وتقويض آفاق السلام”.

كما اتهمتهما بـ”دعم إجراءات داخل منظمات دولية تقوض وتتناقض مع الالتزامات السابقة”.

وتدير السلطة الفلسطينية التي يرأسها محمود عباس، الضفة الغربية المحتلة، أما منظمة التحرير الفلسطينية التي نشأت عام 1964، فهي الحركة المؤسسة التي تمثل الفلسطينيين.

لب/ح س/ب ق

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