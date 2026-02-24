اليابان ستنشر أنظمة صاروخية على جزيرة قريبة من تايوان بحلول 2031 (وزير الدفاع)

تعتزم الحكومة اليابانية نشر صواريخ أرض-جو على إحدى جزرها الغربية النائية قرب تايوان بحلول آذار/مارس 2031 حسبما أعلن وزير الدفاع الياباني الثلاثاء.

وهذه المرة الأولى التي تحدد فيها اليابان موعدا لنشر هذه الصواريخ.

وكانت الوزارة قد أعلنت عن هذه الخطة في 2022 لتعزيز دفاعاتها الجوية على الجزيرة التي تضم قاعدة عسكرية يابانية.

وصرح وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي في مؤتمر صحافي دوري في طوكيو، بأن نشر الصواريخ على جزيرة يوناغوني سيتم خلال السنة المالية 2030 التي تنتهي في آذار/مارس من العام التالي.

وتأتي هذه التصريحات في خضم توتر مستمر منذ أشهر بين اليابان والصين، مع إعلان بكين الثلاثاء فرض قيود على صادرات عشرات الشركات اليابانية التي قالت إنها تسهم في تعزيز القدرات العسكرية اليابانية.

وقال كويزومي، الذي زار يوناغوني في تشرين الثاني/نوفمبر إن الوزارة ستنظم الأسبوع المقبل إحاطة إعلامية لسكان الجزيرة الواقعة على بعد حوالى 110 كيلومترات شرق تايوان و1900 كيلومتر جنوب غرب طوكيو.

وكانت رئيسة الوزراء اليابانية المحافظة ساناي تاكايتشي، قد لمحت في تشرين الثاني/نوفمبر إلى إمكانية تدخل طوكيو عسكريا في أي هجوم على تايوان التي تحظى بحكم ذاتي.

وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها، وهددت بضمها ولو بالقوة.

ومنذ تصريح تاكايتشي، حثت بكين المواطنين الصينيين على عدم زيارة اليابان، مما أثر سلبا على السياحة، أحد ركائز الاقتصاد الياباني.

وتحدث وزير الخارجية الصيني وانغ يي في مؤتمر ميونيخ للأمن مطلع هذا الشهر، عن قوى في اليابان تسعى إلى “إحياء النزعة العسكرية”.

وأعلنت تاكايتشي أمام البرلمان الجمعة أن الصين تُكثّف محاولاتها لتغيير الوضع الراهن “بالقوة أو الإكراه” في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي، وأكدت على ضرورة تعزيز اليابان لقدراتها الدفاعية.

