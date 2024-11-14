اليونان تجري محادثات مع إسرائيل لبناء “قبة حديدية” بملياري يورو

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من ليفتيريس باباديماس

أثينا (رويترز) – قال مسؤولون يونانيون يوم الخميس إن أثينا تجري محادثات مع إسرائيل لبناء نظام القبة الحديدية الدفاعي المضاد للطائرات والصواريخ بتكلفة ملياري يورو (2.11 مليار دولار) في إطار حملة أوسع نطاقا لتحديث قواتها المسلحة بعد تعافيها من أزمة ديون استمرت فترة طويلة.

ومن المرجح أن تحاكي هذه الدفاعات نظام القبة الحديدية الإسرائيلي وغيره من الأنظمة التي تعترض الصواريخ قصيرة وطويلة المدى التي يتم إطلاقها خلال ضربات تُنفذ من دول مجاورة وسط القتال المستمر في قطاع غزة ولبنان.

وتحرص اليونان على الاستثمار في دفاعاتها لمجاراة عدوتها التاريخية تركيا التي تعمل أيضا على تطوير دفاعاتها الجوية، وذلك على الرغم من تحسن العلاقات بين البلدين مؤخرا. والدولتان من أعضاء حلف شمال الأطلسي.

وقال مصدر مطلع لرويترز بعد إفادة سرية مع وزير الدفاع اليوناني نيكوس ديندياس “الخطة هي إنشاء نظام متعدد الطبقات مضاد للطائرات والطائرات المسيرة”.

وذكر المصدر “نجري مناقشات مع إسرائيل”.

وأكد مسؤول ثان حجم الاتفاق المحتمل، مضيفا أن اليونان بحاجة إلى إنفاق 12.8 مليار يورو بحلول 2035 لتحديث قواتها المسلحة.

وتشكل الدفاعات الجوية جزءا من خطة أثينا العشرية للمشتريات العسكرية، وتشمل الحصول على ما يصل إلى 40 طائرة مقاتلة جديدة من طراز إف-35 وطائرات مسيرة من الولايات المتحدة وأربع فرقاطات من طراز بيلارا ومقاتلات رافال من فرنسا.

وقال ديندياس قبل إفادة يوم الخميس “تهدف جهودنا إلى الانتقال السريع لقواتنا المسلحة إلى القرن الحادي والعشرين”.

وتستخدم اليونان حاليا صواريخ باتريوت الأميركية وأنظمة إس-300 الروسية القديمة لحماية مجالها الجوي.

وعلى الرغم من تحسن العلاقات بين اليونان وتركيا، جارتها الشرقية الأكبر حجما، فإن البلدين لا يزالان على خلاف بشأن مجموعة من القضايا بما في ذلك الحدود البحرية وموارد الطاقة والمجال الجوي في شرق البحر المتوسط.

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