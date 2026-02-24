اليونان تسجل رقما فياسيا بعدد الوافدين في 2025

سجلت اليونان في العام 2025 أرقاما قياسية جديدة في أعداد الوافدين والإيرادات السياحية، بحسب ما أعلن المصرف المركزي الثلاثاء، في اتجاه تصاعدي للعام الثالث على التوالي، وفق وزارة السياحة.

وقال المصرف المركزي في بيان إن “حركة السفر للوافدين ارتفعت في 2025 بنسبة 5,6 في المئة لتصل إلى 37,98 مليون زائر، مقارنة بـ35,95 مليونا في 2024”.

وأضاف أن عدد الزوار من دول الاتحاد الأوروبي ارتفع بنسبة 2,8 في المئة، فيما زاد عدد الوافدين من خارج الاتحاد بنسبة 10 في المئة.

وأشار المصرف إلى أن البيانات الأولية لا تشمل حركة سياحة السفن السياحية (كروز).

وقالت وزيرة السياحة أولغا كيفالوغياني إن عام 2025 كان “الأفضل على الإطلاق” للقطاع.

وأضافت في تصريح للتلفزيون الرسمي “إي آر تي” أن إيرادات السفر بلغت 23,6 مليار يورو (27,8 مليار دولار)، مقارنة بـ21,6 مليار يورو في 2024، أي بزيادة تفوق تسعة في المئة، وفقا لبيانات مصرف اليونان.

وأوضحت أن المؤشرات الأولية توحي بأن العام 2026 سيكون أيضا “عاما جيدا”.

غير أن القطاع شهد بعض الاضطرابات.

ففي مطلع كانون الثاني/يناير، تسبب انقطاع في الاتصالات بمطار أثينا الدولي في إرباك حركة الطيران لساعات، بعدما تعرضت عدة ترددات تخدم المجال الجوي لأثينا لتداخل مستمر.

واضطرت مئات الطائرات إلى تحويل مسارها إلى دول مجاورة، ما أثر على آلاف المسافرين.

وأرجع تقرير رسمي لاحقا الخلل إلى “تقنيات متقادمة”، فيما يجري حاليا تنفيذ مشروع تحديث للبنية التحتية بقيمة 300 مليون يورو.

وفي 19 شباط/فبراير، تعطل رادار احتياطي في المطار موقتا، بعد مشكلة مماثلة سُجلت في آب/أغسطس، بحسب نقابة مراقبي الملاحة الجوية.

وتُصنَّف اليونان بين أكثر خمس دول استقطابا للسياح في الاتحاد الأوروبي، بعد فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، وعلى مستوى متقارب مع ألمانيا.

