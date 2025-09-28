The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

انتخابات تشريعية في مولدافيا يطغى عليها التوتر

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

بدأ المولدافيون الأحد الادلاء بأصواتهم لاختيار نوابهم وتقرير مستقبل بلادهم بين مواصلة المسار الأوروبي أو التقارب مع روسيا، في ظل اتهام الحكومة لموسكو ب”تدخل كبير”.

وتوقعت غالبية استطلاعات الرأي قبل الانتخابات فوز حزب العمل والتضامن الموالي لأوروبا والذي يحكم البلاد منذ 2021. لكنّ محللين يرون أن نتيجة الاقتراع ليست مؤكدة الى هذا الحد.

وأملت الناخبة المتقاعدة بولينا بوجوغا (68 عاما) بأن تتمكن مولدافيا “من اللحاق بالدول الأوروبية، لأن لدى أوروبا كل ما نحتاج اليه”.

وتهيمن على العملية الانتخابية مخاوف من شراء أصوات واضطرابات، على وقع “حملة تضليل غير مسبوقة” قامت بها روسيا، بحسب الاتحاد الأوروبي.

غير أن موسكو نفت هذه المزاعم، فيما اتهمت المعارضة المولدافية المؤيدة في غالبيتها لروسيا، الحزب الحاكم بالتخطيط لعملية تزوير.

وحذرت الرئيسة الموالية لأوروبا مايا ساندو من “تدخل هائل لروسيا” مؤكدة أن بلادها “في خطر”.

وصرحت للصحافيين بعد إدلائها بصوتها في العاصمة كيشيناو “إذا كان لتدخل روسيا تأثير كبير على انتخاباتنا فإن مولدافيا قد تخسر كل شيء، كل ما كسبته، الامر الذي قد يشكل خطرا على دول أخرى مثل أوكرانيا”.

وكانت ساندو اتهمت روسيا بدفع “مئات ملايين اليورو” لشراء أصوات وتنظيم حملات تضليل عبر الانترنت والتخطيط لأعمال عنف.

واعتبر إيغور بوتان مدير مركز أديبت للابحاث أن مولدافيا “لم يسبق أن شهدت مستوى مماثلا (من التدخل الاجنبي) في حملة انتخابية” منذ إعلان استقلالها في 1991.

من جهته، قال الرئيس الاشتراكي السابق إيغور دودون (2016-2020)، أحد قادة المعارضة الموالية لموسكو، عبر تلغرام الاحد “إنه اليوم الذي لم يعد الشعب يشعر فيه بالخوف (…) نختار حياة طبيعية”.

وصرح دودون لفرانس برس بداية الاسبوع أنه في ما يتصل بالسياسة الخارجية، سيواصل “المباحثات والمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، لكننا سنعيد أيضا العلاقات مع روسيا الاتحادية”.

وتمكّنت ساندو من بدء مفاوضات انضمام مولدافيا الى الاتحاد الأوروبي، فضلا عن تأمين مساعدات مالية غربية للجمهورية السوفياتية السابقة التي تضم عددا كبيرا من الناطقين بالروسية.

وتغلق مكاتب الاقتراع في الساعة 18,00 ت غ. 

وبلغت نسبة المشاركة في انتخابات 2021 نحو 52,3 في المئة. وفاز يومها الحزب الحاكم بعدما حصد 52,8 في المئة من الأصوات مقابل 27,2 في المئة لكتلة الاشتراكيين والشيوعيين بزعامة دودون.

وقال الأخير “سنلتقي في وسط المدينة يوم الاثنين 29 (ايلول/سبتمبر) للدفاع عن نتائج الاقتراع”.

اني/ب ق/الح

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل تثقون بقدرة بلادكم على الصمود في وجه أعداء الديمقراطية؟

الديمقراطيات تواجه تحديات من الداخل والخارج. كيف تقيّمون مؤسسات بلدكم؟

شارك في الحوار
4 إعجاب
36 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
27 إعجاب
37 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
26 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية