انتخابات في الغابون ورئيس النظام العسكري الأوفر حظا

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بدأ الناخبون في الغابون الإدلاء بأصواتهم السبت في انتخابات رئاسية يتنافس فيها ثمانية مرشحين يتقدمهم رئيس النظام العسكري بريس أوليغي نغيما المتوقع أن يصبح أول زعيم منتخب لهذا البلد الواقع بوسط إفريقيا منذ الانقلاب في 2023.

ويتصدر أوليغي، الجنرال الذي قاد انقلاب 30 آب/أغسطس 2023 بعد 55 عاما من حكم عائلة بونغو المتهمة بنهب ثروات الغابون، استطلاعات الرأي.

واصطفت أعداد كبيرة من الناخبين أمام مراكز الاقتراع في ليبرفيل، العاصمة الساحلية.

ونُصّب أوليغي رئيسا انتقاليا بعد يومين من الانقلاب على الرئيس علي بونغو أونديمبا بعيد إعلان إعادة انتخابه. وأشرف على تشكيل حكومة تضم مدنيين ومكلفة صوغ دستور جديد.

ويدلي الناخبون في هذا البلد البالغ عدد سكانه 2,3 مليون نسمة بأصواتهم وسط ارتفاع في معدلات البطالة ونقص مستمر في الكهرباء والمياه وضعف في البنى التحتية وديون حكومية ضخمة.

ورغم خطط متتالية فإن الطرق “الصالحة للاستخدام” لا تتجاوز 2,000 كيلومتر من أصل 10,000 كيلومتر في البلاد، وفق بيانات رسمية.

وتتكرر حوادث خروج القطارات عن مسارها على خط السكك الحديد الوحيد، وتتجاوز نسبة بطالة الشباب 60% في المناطق الريفية.

تخلى أوليغي عن زيه العسكري خلال حملته الانتخابية للفوز بولاية مدتها سبع سنوات أمام سبعة مرشحين، من بينهم آلان كلود بيلي باي نزي الذي شغل منصب رئيس الوزراء في عهد علي بونغو قبل الانقلاب.

وبدأ الناخبون البالغ عددهم نحو 920 ألفا الإدلاء بأصواتهم ابتداء من الساعة 7,00 صباحا (6,00 ت غ) على أن تُغلق مراكز الاقتراع الساعة السادسة مساء. ويُنتظر إعلان النتائج النهائية الاثنين.

وتوقع أوليغي “فوزا تاريخيا” في الانتخابات.

وقال الخميس وسط الموسيقى والرقص في ختام حملته الانتخابية في العاصمة ليبرفيل “البنّاء هنا، المرشح المميز الذي اخترتموه”.

هبن-سوف/غد/ب ق