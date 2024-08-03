انتخاب الرئيس الفيتنامي تو لام رئيساً للحزب الشيوعي الحاكم

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انتُخب الرئيس الفيتنامي تو لام السبت رئيسا للحزب الشيوعي الحاكم، بعد أسبوعين على وفاة سلفه نغوين فو ترونغ، ليصير بذلك المسؤول الأرفع شأناً في البلاد.

والأمين العام للحزب في فيتنام هو قائد البلاد الذي يجمع بين دوره كزعيم للحزب الواحد ورئيس لمجلس الأمة ورئيس للوزراء.

وقال الحزب الشيوعي في مؤتمر صحافي “صباح هذا اليوم، الثالث من آب/أغسطس 2024، انتخبت اللجنة المركزية… تو لام أميناً عاماً للحزب الشيوعي الفيتنامي”.

على الإثر قال لام “هذا شرف كبير لي”، مؤكداً أن اختياره يستجيب “لحاجة ملحة” لضمان الاستمرارية لقيادة الحزب.

ومن بين قادة المنطقة، هنأه الرئيس الصيني شي جينبينغ على انتخابه وفق التلفزيون الصيني.

لم يوضح تو لام البالغ 67 عامًا إن كان سيتخلى عن رئاسة البلاد أو سيواصل تولي هذا الدور الفخري في الأساس.

وفي وقت لاحق السبت، أعلن الحزب أنه قبل استقالة أربعة أعضاء بسبب “انتهاك قواعد الحزب… وقوانين متعلقة بمحاربة الفساد والظواهر السلبية”.

ويأتي تعيين تو لام بعد أسبوعين من وفاة نغوين فو ترونغ عن 80 عامًا بعد توليه قيادة الحزب الشيوعي الفيتنامي منذ العام 2011، ليكون بذلك أحد أهم الشخصيات السياسية في تاريخ البلاد الحديث.

وقاد ترونغ حملة واسعة النطاق لمكافحة الفساد في أوساط الحزب والشرطة والجيش ومجتمع الأعمال.

– مكافحة الفساد –

أكد تو لام السبت “سأواصل تسريع وتيرة الحرب ضد الفساد، أيًا كان الشخص المستهدف”. وتابع “لقد فزنا بثقة الشعب وأصدقائنا الدوليين في معركتنا”.

ولد تو لام عام 1957 في مقاطعة هونغ ين في الشمال الشيوعي، في حين كان الجنوب موالياً لأميركا في ذلك الوقت، وعمل في وزارة الأمن العام التي التحق بها بعد إنهاء دراسته في أكاديمية الشرطة ليرتقي في المناصب وصولاً إلى تولي الوزارة في العام 2016، بعد سنوات قليلة من انضمامه إلى المكتب السياسي للحزب الشيوعي عام 2011.

في عهد تو لام، شُددت المراقبة على المعارضين، واتُهمت السلطات باحتجاز صحافيين ومدافعين عن البيئة ومدافعين عن حقوق الإنسان تعسّفا.

وفي الوقت نفسه، أدت عملية “اللهب المتقد” إلى إحالة آلاف الأشخاص على المحاكم بتهمة الاحتيال والفساد وكشف عن فضائح مالية واسعة النطاق صدمت الرأي العام.

وتسببت هذه العملية بحالة من الارباك والاضطراب في كل أنحاء البلاد التي اعتادت على تبادل الصفقات في الكواليس، ما أعطى صورة من الاستقرار الذي كان عامل جذب للمستثمرين الأجانب.

وقال كارل ثاير، الأستاذ في جامعة نيو ساوث ويلز، إن “لام لم يتردد في إسقاط شخصيات مهمة… وسيعيد الكرة”.

– شريحة لحم مغطاة بالذهب –

تولى لام رئاسة البلاد في أيار/مايو الماضي بعدما عين صديقا مقربا له ليحل مكانه على رأس جهاز الشرطة.

وتحت غطاء الحرب على الفساد، ناور تو لام لسنوات لإبعاد منافسيه من السباق لخلافة نغوين فو ترونغ.

ولم يواجه صعوده إلى رئاسة البلاد سوى عقبة واحدة في العلن.

ففي العام 2021، اندلعت فضيحة بعد نشر مقطع فيديو يظهره وهو يتناول شريحة لحم مغطاة برقائق الذهب وهي وجبة ثمنها مئات من اليورو، في أحد مطاعم لندن الفاخرة، بعد زيارة قبر كارل ماركس.

وحُكم لاحقًا على بائع معكرونة نودلز سخر من المقطع بالسجن لسنوات، رغم دعوات جماعات حقوق الإنسان إلى إسقاط التهم عنه.

بور/ص ك/الح