انتقادات للاتحاد الأوروبي لدفعه ملايين الدولارات لشركات يملكها ماسك

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قدم الاتحاد الأوروبي مدفوعات بمئات ملايين اليورو لشركات يملكها إيلون ماسك حليف الرئيس الأميركي وأغنى رجل في العالم والمنتقد الدائم للاتحاد، على ما أظهرت وثيقة اطلعت عليها وكالة فرانس برس الثلاثاء.

بعث النائب الألماني عن حزب الخضر في البرلمان الأوروبي دانيال فرويند، رسالة إلى المفوضية الأوروبية في آذار/مارس، يطلب فيها معلومات حول دفع الاتحاد الأوروبي مبالغ مالية لشركات مرتبطة بماسك.

وردا على رسالة على فرويند قالت المفوضية إنها دفعت حوالى 159 مليون يورو (176 مليون دولار) لشركة صناعة السيارات تيسلا لبناء محطات شحن للسيارات الكهربائية في عام 2023.

وأضافت أنه في عام 2024 كلف الاتحاد الأوروبي شركة “سبايس إكس” المملوكة من إيلون ماسك إطلاق أقمار اصطناعية لنظام غاليليو الأوروبي، في عقد تبلغ قيمته حوالي 197 مليون دولار.

وأوضحت المفوضية أنها استخدمت سبايس إكس “بسبب التأخير في تشغيل صاروخ أريان 6، وهو صاروخ الإطلاق القياسي لنظام غاليليو”.

كما دفع الاتحاد الأوروبي لمنصة “إكس” 630 ألف يورو مقابل إعلانات مدفوعة على منصة التواصل الاجتماعي المملوكة من ماسك حتى تعليق استخدام هذه الخدمات في تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وصلت العلاقات على جانبي الأطلسي إلى أدنى مستوياتها منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير. وهاجم ماسك القوانين الرقمية للاتحاد الأوروبي مصنفا إياها في إطار الرقابة.

ويشير منتقدون من بينهم فرويند إلى ذلك كسبب وجيه كي يوقف الاتحاد الأوروبي دفع الأموال لملياردير قطاع التكنولوجيا.

وقال فرويند على منصة إكس إن “هذا الرجل عدو صريح للاتحاد الأوروبي ولقيمنا الأساسية. من غير المقبول أن نستمر في دفع مئات الملايين لأغنى رجل في العالم”.

سجس-راض/غد/جك