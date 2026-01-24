انتهاء وقف إطلاق النار بين القوات السورية والكردية وسط حالة من الغموض

من أورهان قره مان وخليل العشاوي

القامشلي (سوريا) 24 يناير كانون الثاني (رويترز) – انتهى مساء اليوم السبت وقف لإطلاق النار استمر أربعة أيام بين الحكومة السورية وقوات كردية، وسط غموض يكتنف مصيره وتبادل للاتهامات بين الطرفين بخرقه.

وانتهى وقف إطلاق النار عند الساعة الثامنة مساء (1700 بتوقيت جرينتش)، فيما احتشدت قوات سورية ومقاتلون أكراد على جانبي خطوط المواجهة حول آخر مجموعة من المدن يسيطر عليها الأكراد.

وأفاد وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى بانتهاء المهلة الممنوحة لقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد. وذكر على منصة إكس قائلا “تؤكد الحكومة السورية أنها تدرس الآن خياراتها التالية”.

ولم تصدر قوات سوريا الديمقراطية تعليقا حتى الآن بشأن مصير وقف إطلاق النار.

وسيطرت القوات الحكومية على مساحات واسعة من الأراضي في شمال البلاد وشرقها خلال الأسبوعين الماضيين من قوات سوريا الديمقراطية التي في تحول سريع للأحداث عزز حكم الرئيس أحمد الشرع.

وكانت قوات الحكومة تقترب خلال الأيام الماضية من آخر مجموعة من المدن يسيطر عليها الأكراد في الشمال الشرقي عندما أعلن الشرع بشكل مفاجئ عن وقف إطلاق النار، مانحا قوات سوريا الديمقراطية مهلة حتى مساء السبت للتخلي عن سلاحها ووضع خطة للاندماج مع الجيش السوري.

ونفت وزارة الخارجية السورية اليوم السبت التقارير الواردة عن التوصل إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار، وأكدت للوكالة العربية السورية للأنباء أنه “لا صحة لما يتم تداوله بشأن تمديد المهلة”.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية السورية “لا يوجد أي رد إيجابي على عروض الدولة السورية، على العكس كان هناك خرق مستمر للهدن ووقف إطلاق النار” من جانب قوات سوريا الديمقراطية.

من جهتها، قالت قوات سوريا الديمقراطية إن الحكومة تتجه نحو التصعيد “بشكل ممنهج”.

وأضافت في بيان “تم رصد تحشيدات (حشود) عسكرية وتحركات لوجستية تؤكد وجود نية واضحة للتصعيد وجرّ المنطقة نحو مواجهة جديدة”.

* مصادر: أمريكا وفرنسا تحثان الشرع على تجنب التصعيد

تبذل الولايات المتحدة جهودا دبلوماسية مكثفة لإرساء وقف دائم لإطلاق النار وتسهيل دمج قوات سوريا الديمقراطية، التي كانت سابقا الحليف الرئيسي لواشنطن في سوريا، في الدولة التي يقودها الشرع، الحليف الجديد المفضل لواشنطن.

وذكرت مصادر دبلوماسية لرويترز أن مسؤولين كبارا من الولايات المتحدة وفرنسا حثوا الشرع على عدم إرسال القوات الحكومية إلى ما تبقى من المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد.

ويخشي المسؤولون الأمريكيون والفرنسيون من أن يؤدي تجدد القتال إلى انتهاكات واسعة بحق المدنيين الأكراد. ففي موجات من العنف الطائفي اندلعت العام الماضي لقي ما يقرب من 1500 من العلويين حتفهم على أيدي قوات موالية للحكومة، ولقي مئات الدروز حتفهم بعضهم في عمليات قتل تشبه الإعدام.

وفي خضم حالة الاضطراب في شمال شرق البلاد، يضطلع الجيش الأمريكي بمهمة نقل المئات من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية المحتجزين من السجون السورية عبر الحدود إلى العراق.

* ذروة عام من التوتر المتصاعد

ذكرت مصادر أمنية كردية لرويترز أنه مع اقتراب الموعد النهائي، عززت قوات سوريا الديمقراطية مواقعها الدفاعية في مدن القامشلي والحسكة وعين العرب (كوباني) استعدادا لمعارك محتملة.

وتمثل المواجهة المحتملة ذروة التوتر المتصاعد على مدار العام الماضي.

وتعهد الشرع، الذي قاد قوات المعارضة للإطاحة ببشار الأسد في أواخر عام 2024، بإخضاع كامل أراضي سوريا لسيطرة الدولة، ومنها المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية في الشمال الشرقي.

لكن السلطات الكردية التي كانت تدير مؤسسات مدنية وعسكرية مستقلة هناك على مدى العقد الماضي قاومت الانضمام إلى حكومة الشرع التي يقودها إسلاميون.

وبعد انقضاء الموعد النهائي للاندماج في نهاية العام الماضي دون إحراز تقدم يذكر، شنت القوات السورية هجوما هذا الشهر.

وتمكنت قوات الحكومة السورية من السيطرة سريعا على محافظتين رئيسيتين تسكنهما أغلبية عربية من قبضة قوات سوريا الديمقراطية، فضلا عن حقول نفط رئيسية وسدود كهرومائية وعدد من المنشآت يُحتجز فيها مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية ومدنيون موالون له.

(شارك في التغطية محمود حسانو من دير الزور وإيجي توكساباي من أنقرة ومنة علاء الدين من القاهرة – إعداد شيرين عبد العزيز وحاتم علي ومحمد عطية للنشرة العربية)