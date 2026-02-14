انطلاق بطولة أبوظبي الدولية لجمال الخيل العربية بمشاركة 369 خيلاً
انطلقت فعاليات بطولة أبوظبي الدولية لجمال الخيل العربية “تايتل شو”، مساء الجمعة بمشاركة 369 خيلاً، منها 114 خيلاً من خارج البلد الخليجي، في حضور رسمي وجماهيري لافت، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) السبت.
وتقام البطولة في “الاتحاد أرينا” بجزيرة ياس في أبوظبي على مدار ثلاثة أيام، وتنظمها جمعية الإمارات للخيول العربية، وفقاً للوائح وقوانين المنظمة الأوروبية لمسابقات الخيل العربية “الإيكاهو”، بحسب الوكالة الرسمية.
وتقارب القيمة الإجمالية لجوائزها المالية 4 ملايين يورو، ما يعكس مكانتها على أجندة بطولات جمال الخيل العربية عالمياً، بحسب المصدر ذاته.
