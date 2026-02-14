The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

انطلاق بطولة أبوظبي الدولية لجمال الخيل العربية بمشاركة 369 خيلاً

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

انطلقت فعاليات بطولة أبوظبي الدولية لجمال الخيل العربية “تايتل شو”، مساء الجمعة بمشاركة 369 خيلاً، منها 114 خيلاً من خارج البلد الخليجي، في حضور رسمي وجماهيري لافت، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) السبت.

وتقام البطولة في “الاتحاد أرينا” بجزيرة ياس في أبوظبي على مدار ثلاثة أيام، وتنظمها جمعية الإمارات للخيول العربية، وفقاً للوائح وقوانين المنظمة الأوروبية لمسابقات الخيل العربية “الإيكاهو”، بحسب الوكالة الرسمية.

وتقارب القيمة الإجمالية لجوائزها المالية 4 ملايين يورو، ما يعكس مكانتها على أجندة بطولات جمال الخيل العربية عالمياً، بحسب المصدر ذاته.

هت/دص

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية