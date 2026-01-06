انطلاق بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة في العين السبت
يفتتح اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة موسمه الرياضي الجديد بإطلاق بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة، وذلك خلال يومي 10 و11 كانون الثاني/يناير الجاري، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الثلاثاء.
تقام البطولة في الصالة الرياضية بجامعة الإمارات بالعين، بمشاركة مئات اللاعبين من مختلف الفئات العمرية.
وتشمل المنافسات جميع الفئات العمرية المعتمدة، من فئة الأشبال وللناشئين وفئة الشباب وصولًا إلى فئة الكبار “18 عامًا فما فوق”، في خطوة تعزّز التكامل التنافسي بين مختلف الفئات العمرية، بحسب الوكالة.
هت/لين