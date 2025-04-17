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انقطاع واسع النطاق للكهرباء في بورتوريكو

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شهدت بورتوريكو انقطاعا واسع النطاق للكهرباء الأربعاء بعد توقف جميع محطات توليد الطاقة في الإقليم  الأميركي وفقا للشركات المشغلة، في حادثة جديدة من هذا النوع في الجزيرة الكاريبية. 

وقالت شركة جينيرا بي آر، وهي شركة خاصة تُشغّل هذه المحطات، في بيان على موقع إكس “شهدنا انقطاعا هائلا للكهرباء في أنحاء الجزيرة بسبب التوقف المفاجئ لجميع محطات توليد الطاقة”.

وأعلنت شركة لوما إنرجي التي تُوزّع الكهرباء، أن الخدمة انقطعت عن أكثر من 1,1 مليون مشترك اعتبارا من الساعة 20,25 ت غ.

وأضافت أنها تعمل على تحديد سبب المشكلة و”إعادة الخدمة بأمان”.

وغرقت معظم بورتوريكو في الظلام ليلة رأس السنة الماضية إثر انقطاع التيار الكهربائي. 

وأصبحت هذه الحوادث شائعة منذ ضرب الإعصار ماريا الإقليم الناطق بالإسبانية عام 2017، ما أدى إلى تفاقم مشاكل شبكة الكهرباء الحالية.

وأعلنت حكومة الجزيرة في بيانٍ في ساعة متأخرة الأربعاء أن سبب انقطاع التيار الكهربائي الأخير هو “عطلٌ في خط النقل بين محطة كامبالاشي للطاقة وبلدية ماناتي”.

وأعلنت إدارة الشؤون الفدرالية في بورتوريكو أنها تتوقع أن “تستمر الشبكة في إعادة خدمتها تدريجا”، بعد إعادة توفير أكثر من 266 ميغاواط من الكهرباء.

يوب/غد/غ ر

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية