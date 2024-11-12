اوبك تعدل بشكل طفيف توقعاتها لنمو الطلب على النفط خلال 2024 و2025

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عدلت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) توقعاتها لنمو الطلب على الخام في عامي 2024 و2025 لتكون أقل من تقديراتها السابقة، بحسب تقريرها الشهري الأخير الذي نشرته الثلاثاء.

سيستهلك العالم 104,03 مليون برميل يوميا في عام 2024، بعد 102,21 في عام 2023، على ما أظهر تقرير مجموعة الدول النفطية الذي يراجع توقعات أوبك شهريا حسب الوضع.

وتتوقع اوبك للعام 2025 أن يبلغ الاستهلاك العالمي 105,78 مليون برميل يوميا.

وفي تقديراتها السابقة في تشرين الأول/أكتوبر، توقعت أوبك استهلاكا عالميا يبلغ 104,14 مليون برميل يوميا و105,57 مليون برميل يوميا في العام 2025.

وبالتالي، تم تعديل التوقعات لعام 2024 بانخفاض طفيف بمقدار 107 آلاف برميل يوميا مقارنة بتقييم الشهر السابق، لتصل إلى “مستوى مرض” من النمو قدره 1,8 مليون برميل يوميا مقارنة بعام 2023.

وهذا النمو مدفوع بشكل رئيسي من الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، بحوالي 1,7 مليون برميل يوميًا.

وقالت اوبك “يعود هذا التعديل الطفيف بشكل أساسي إلى تحديث بيانات الربع الأول والثاني والثالث من عام 2024”.

وسيتم دعم الاستهلاك خلال العام 2024 “من خلال الطلب القوي على وقود النقل واستمرار النمو الاقتصادي السليم، لا سيما في عدد من البلدان غير الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي”، بحسب المنظمة.

وتم بالنسبة لعام 2025 تعديل نمو الطلب العالمي على النفط أيضا بالخفض بشكل طفيف بمقدار 103 الاف برميل يوميا مقارنة بالتقييم الأخير، ليصل إلى 1,5 مليون برميل يوميا، وهي زيادة مرة أخرى مدفوعة بشكل حصري تقريبا من قبل الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي”.

نال/اج/لين