ايران: الغارات الأميركية والإسرائيلية ألحقت اضرارا ب120 متحفا ومبنى تاريخيا

afp_tickers

3دقائق

أعلن رئيس لجنة التراث الثقافي في مجلس مدينة طهران أحمد علوي الجمعة إن الغارات الأميركية والإسرائيلية على إيران ألحقت أضرارا بما لا يقل عن 120 متحفا وموقعا ثقافيا وتاريخيا في مختلف أنحاء البلاد منذ بداية الحرب.

وقال علوي “استُهدف في شكل مباشر ما لا يقل عن 120 متحفا ومبنى تاريخيا وموقعا ثقافيا في مختلف المحافظات، ما أدى إلى تعرضها لأضرار بنيوية جسيمة”.

وأشار بحسب التلفزيون الرسمي الى قصر غولستان، المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، إلى جانب مواقع أخرى، بينها قصر الرخام، ومتحف تيمورتاش المعروف أيضا بمتحف الحرب، وقصر سعد آباد، وكلها في طهران.

وسعد آباد هو مجمع تاريخي ضخم في شمال طهران، يضم عددا من القصور والمباني الأثرية الواقعة في منطقة حرجية واسعة، ويعود تاريخها الى مطلع القرن العشرين. كما يضم عددا من المتاحف المخصصة لتاريخ إيران الثقافي، ومنه إرث حقبة الشاه المخلوع من السيارات والأزياء الرسمية والهدايا التذكارية من قادة الدول.

وإلى جانب المتاحف، يضم المجمع مقري إقامة الرئيس الإيراني ومحافظ طهران، بينما تقع منشآت للحرس الثوري والسلطة القضائية على مقربة منه.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل هجومًا على إيران في 28 شباط/فبراير، أسفر في يومه الأول عن مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، وأشعل فتيل حرب امتدت آثارها إلى المنطقة برمتها.

وفي منتصف آذار/مارس، أحصت اليونسكو أربعة مواقع متضررة من بين 29 موقعا مدرجا على قائمة التراث العالمي في ايران. والمواقع هي قصر غولستان الذي يُقارن أحيانا بقصر فرساي، وهو من أقدم المواقع في العاصمة الإيرانية، وجامع أصفهان في وسط إيران، وقصر جهل ستون في أصفهان أيضا، والمواقع الأثرية في وادي خرم آباد (شرق).

كما تضررت منازل تاريخية عدة في مدينة بوشهر الساحلية المطلة على الخليج. وفي أصفهان، لحقت أضرار بساحة نقش جهان، وهي تحفة معمارية شُيّدت في القرن السابع عشر، تحيط بها مساجد وقصر وبازار.

بور/ب ق/كام