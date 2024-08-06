ايران تؤكد عدم تنفيذ “أي اعتقال” حتى الآن في اطار التحقيق في مقتل هنية

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أعلن القضاء الإيراني الثلاثاء أن إيران لم تنفذ حتى الآن “أي اعتقال” في إطار اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في طهران الأسبوع الماضي في عملية نُسبت إلى إسرائيل.

وقال أصغر جهانجير، المتحدث باسم السلطة القضائية، أن “التحقيقات اللازمة بدأت”، وسيتم الإعلان عن نتائجها فور الانتهاء منها.

وأكد “حتى الآن لم يتم أي اعتقال في هذه القضية” مشيراً إلى أن التحقيقات تشمل مسؤولين عسكريين إيرانيين.

قُتل هنية في 31 تموز/يوليو بواسطة “مقذوف قصير المدى” أطلق على مقر إقامته في شمال طهران، بحسب الحرس الثوري الإيراني.

واتهمت إيران وحماس إسرائيل وتوعدتا بالرد. ولم تعلق إسرائيل على الاغتيال.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز السبت أن إيران اعتقلت “أكثر من عشرين شخصا بينهم ضباط كبار في الاستخبارات” على خلفية مقتل هنية.

ونفى جهانجير هذه الأنباء ووصفها بأنها “شائعات” و”أخبار كاذبة”.

وقال “من المؤكد أن اغتيال هنية سيعقبه رد شجاع من الجمهورية الإسلامية”.

وتصاعدت حدة التوتر المرتفع بالفعل في الشرق الأوسط على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، بعد اغتيال هنية ومقتل القائد العسكري في حزب الله اللبناني، فؤاد شكر، قبل ساعات قليلة، في ضربة إسرائيلية استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية.

ووعد حزب الله بالرد على الغارة التي قتلت شكر في مبنى يقع وسط حي مكتظ بالسكان وأدت كذلك إلى مقتل خمسة مدنيين.

وحمل الجيش الإسرائيلي فؤاد شكر مسؤولية مقتل 12 شخصاً في 27 تموز/يوليو في ضربة صاروخية على الجولان السوري الذي تحتله إسرائيل. ونفى حزب الله أي تورط له.

ويخوض المجتمع الدولي سباقاً مع الزمن لتجنب التصعيد العسكري بين طهران التي تدعم حماس وحزب الله، من ناحية، وإسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، من ناحية أخرى.

ومساء الاثنين، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن إسرائيل “ستنال الرد على جرائمها وغطرستها” لكنه أكد أن طهران “لا تسعى بأي حال من الأحوال إلى توسيع نطاق الحرب والأزمة في المنطقة”.

رخ/ريم/نور