بابا الفاتيكان يناقش “الوضع المأساوي في غزة” مع الرئيس الإسرائيلي

مدينة الفاتيكان (رويترز) – قال الفاتيكان إن البابا ليو ناقش “الوضع المأساوي في غزة” خلال اجتماع يوم الخميس مع الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج، ودعا إلى إجراء مفاوضات من أجل إطلاق سراح الرهائن المتبقين ووقف دائم لإطلاق النار في القطاع.

وجاء في البيان “نأمل في استئناف المفاوضات على وجه السرعة… لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار بشكل عاجل وتسهيل الدخول الآمن للمساعدات الإنسانية إلى المناطق الأكثر تضررا وضمان الاحترام الكامل للقانون الإنساني”.

وشكر هرتسوج في وقت سابق البابا ليو على الاجتماع في منشور على موقع إكس، وقال إنه تلقى “ترحيبا حارا” في الفاتيكان.

