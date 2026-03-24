باكستان تعرض استضافة محادثات سلام لإنهاء حرب إيران

واشنطن/القدس/تل أبيب 24 مارس آذار (رويترز) – قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم الثلاثاء إنه مستعد لاستضافة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب الدائرة بينهما، وذلك بعدما أرجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين تنفيذ تهديداته بقصف محطات الطاقة في إيران عقب ما وصفها بمحادثات "بناءة".

وذكر شريف في منشور على منصة إكس أن باكستان ترحب بالجهود المبذولة حاليا لمواصلة الحوار بشأن إنهاء الحرب في الشرق الأوسط وتدعمها بشكل كامل.

وأضاف “بشرط موافقة الولايات المتحدة وإيران، باكستان على أتم الاستعداد وتتشرف باستضافة هذه المحادثات لتيسير حوار هادف وحاسم من أجل التوصل إلى تسوية شاملة للصراع الدائر”.

وقال ترامب أمس الاثنين إن محادثات “جيدة وبناءة للغاية” جرت للتوصل إلى حل شامل ونهائي للعداء في الشرق الأوسط. وذكر أن المحادثات بدأت يوم الأحد واستمرت حتى أمس الاثنين بمشاركة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر.

ونفى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إجراء أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، بعدما قال مسؤول إسرائيلي ومصدران آخران مطلعان إن قاليباف هو ممثل الجانب الإيراني في المحادثات.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل شن غارات على إيران في 28 فبراير شباط بعد إعلانهما عدم إحراز تقدم كاف في المحادثات الرامية إلى إنهاء البرنامج النووي الإيراني، على عكس تصريح سلطنة عمان، التي كانت تقوم بدور الوسيط، بتحقيق تقدم ملحوظ.

وتهاجم إيران منذ ذلك الحين دولا تستضيف قواعد أمريكية، وتضرب بنى تحتية حيوية للطاقة في الخليج، وأغلقت فعليا مضيق هرمز الذي كان يمر عبره خُمس إنتاج النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

(تغطية صحفية فيل ستيوارت وإدريس علي وجرام سلاتيري ومعيان لوبيل من القدس وعريبة شاهد من كراتشي وسعد سعيد من بانكوك – إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)