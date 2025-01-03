بايدن يقرّر منع استحواذ “نيبون ستيل” اليابانية على “يو إس ستيل” الأميركية (صحافة)

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قرّر الرئيس الأميركي جو بايدن منع مشروع استحواذ شركة “نيبون ستيل” اليابانية على شركة “يو إس ستيل” الأميركية مقابل 14,9 مليار دولار، حسبما أفادت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مصدرين حكوميين لم تسمّهما.

ومن المتوقع أن يعلن البيت الأبيض قرار الرئيس الأميركي في وقت مبكر الجمعة، ما لم يحدث أي تغيير في الموقف في اللحظة الأخيرة، الأمر الذي لا يتوقّع المسؤولان حدوثه، وفق الصحيفة.

وقرّر بايدن منع الاتفاق رغم الجهود التي بذلها في الأيام الأخيرة بعض كبار مستشاريه الذين حذروه من أنّ رفض استثمار كبير من شركة يابانية كبرى قد يضرّ بالعلاقات بين واشنطن وطوكيو، حسبما أضافت الصحيفة الخميس.

ولم يعلّق البيت الأبيض على هذه المعلومات على الفور مساء الخميس، كما رفضت الشركة اليابانية الإدلاء بأي تعليق لوكالة فرانس برس.

ورفضت اللجنة المكلّفة تقييم عواقب الاستحواذ المحتملة على الأمن القومي للولايات المتحدة، إصدار قرار بهذا الشأن في أواخر كانون الأول/ديسمبر، وأحالت القضية على الرئيس الأميركي المنتهية ولايته والذي كان أمامه 15 يوما لاتخاذ القرار.

وأعرب بايدن والرئيس المنتخب دونالد ترامب مرات عدة عن معارضتهما لهذا الاستحواذ الذي تصل قيمته إلى 15 مليار دولار والذي أعلن في كانون الأول/ديسمبر 2023.

ويعتقد بايدن أن صناعة الصلب ذات أهمية استراتيجية بالنسبة إلى الولايات المتحدة، التي تعدّ أكبر مستورد للصلب في العالم.

ودخلت الصفقة في صلب الحملة الرئاسية الأميركية لانتخابات العام 2024، مع ظهور دور ولاية بنسلفانيا الرئيسي ومعارضة نقابة عمّال الصلب عملية الاندماج بشدّة.

ووصفت نيبون ستيل هذه الصفقة بأنّها شريان حياة لصناعة الصلب المتعثّرة في بنسلفانيا.

وتعهّدت شركة الصلب العملاقة اليابانية وشركة الصلب الأميركية، مقاضاة الحكومة، واعتبرتا أنّها فشلت في اتباع الإجراءات المناسبة عند مراجعة عملية الاستحواذ.

مد-لبا/ناش/الح